Представник виробника "картонних" дронів, якими Сили оборони успішно атакували аеродром у Курську в ніч проти 27 серпня, прокоментував супутникові знімки з інших летовищ РФ – на них росіяни складають на повітряні судна гумові покришки. В сюжеті для Телебачення Торонто він заявив, що "притомна людина навряд додумалась би прикривати літаки гумою".

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6 вересня журналісти CNN опублікували супутникові знімки російського літака Ту-95 на аеродромі в Енгельсі під Саратовом. На повітряному судні – ті самі гумові покришки. Журналісти у матеріалі посилалися на західних експертів, які припустили, що таким чином росіяни можуть захищати літаки від майбутніх атак українських дронів.

"Можливо, у них літаки вітром зносить. Це одна з причин. Може, вони їх так притискають до землі, бо притомна людина навряд чи додумалась би прикриватися від карбіду вольфраму гумовими покришками", — сказав спікер у сюжеті Телебачення Торонто.

Співрозмовник додав, що, ймовірно, в Росії дійсно думають, що гумові покришки можуть захистити військову техніку.

За приклад він навів дописи з російських ресурсів, де окупанти таким самим чином намагаються захистити свою техніку від уламків ракет до систем HIMARS.

"Але воно не спрацює. На наших полігонах гума постійно потрапляє у зону ураження, і пробивається вона наскрізь у декілька шарів", – пояснив представник розробника.

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