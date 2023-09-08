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Ту-95 Росії під гумовими покришками. У виробника стелс-дронів СБУ жартують: Вітром зносить видео

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 14:22
Відео: Телебачення Торонто
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Представник виробника "картонних" дронів, якими Сили оборони успішно атакували аеродром у Курську в ніч проти 27 серпня, прокоментував супутникові знімки з інших летовищ РФ – на них росіяни складають на повітряні судна гумові покришки. В сюжеті для Телебачення Торонто він заявив, що "притомна людина навряд додумалась би прикривати літаки гумою".

6 вересня журналісти CNN опублікували супутникові знімки російського літака Ту-95 на аеродромі в Енгельсі під Саратовом. На повітряному судні – ті самі гумові покришки. Журналісти у матеріалі посилалися на західних експертів, які припустили, що таким чином росіяни можуть захищати літаки від майбутніх атак українських дронів.

Ту-95 з покришками на базі Енгельс (Фото: Planet)

"Можливо, у них літаки вітром зносить. Це одна з причин. Може, вони їх так притискають до землі, бо притомна людина навряд чи додумалась би прикриватися від карбіду вольфраму гумовими покришками", — сказав спікер у сюжеті Телебачення Торонто.

Співрозмовник додав, що, ймовірно, в Росії дійсно думають, що гумові покришки можуть захистити військову техніку. 

За приклад він навів дописи з російських ресурсів, де окупанти таким самим чином намагаються захистити свою техніку від уламків ракет до систем HIMARS.

"Але воно не спрацює. На наших полігонах гума постійно потрапляє у зону ураження, і пробивається вона наскрізь у декілька шарів", – пояснив представник розробника.

Читайте також: Бойова начинка, як у HIMARS. З'явились подробиці про стелс-дрони СБУ, що вдарили по Курську – відео

Мілана Головань
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