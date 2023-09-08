Представитель производителя "картонных" дронов, которыми Силы обороны успешно атаковали аэродром в Курске в ночь на 27 августа, прокомментировал спутниковые снимки из других аэропортов – на них россияне складывают на воздушные судна резиновые покрышки. В сюжете для Телевидения Торонто он заявил, что "осознанный человек вряд ли додумался бы прикрывать самолеты резиной".

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6 сентября журналисты CNN опубликовали спутниковые снимки российского самолета Ту-95 на аэродроме в Энгельсе под Саратовом. На воздушном судне – те же резиновые покрышки. Журналисты в материале ссылались на западных экспертов, которые допустили, что таким образом россияне могут защищать самолеты от будущих атак украинских дронов.

"Возможно, у них самолеты ветром сносит. Это одна из причин. Может, они их так прижимают к земле, потому что осознанный человек вряд ли додумался бы прикрываться от карбида вольфрама резиновыми покрышками", — сказал спикер в сюжете Телевидения Торонто.

Собеседник добавил, что, вероятно, в России действительно полагают, что резиновые покрышки могут защитить военную технику.

В качестве примера он привел сообщения из российских ресурсов, где оккупанты таким же образом пытаются защитить свою технику от обломков ракет к системам HIMARS.

"Но оно не сработает. На наших полигонах резина постоянно попадает в зону поражения, и пробивается она насквозь в несколько слоев", – пояснил представитель разработчика.

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