Представитель производителя "картонных" дронов, которыми Силы обороны успешно атаковали аэродром в Курске в ночь на 27 августа, прокомментировал спутниковые снимки из других аэропортов – на них россияне складывают на воздушные судна резиновые покрышки. В сюжете для Телевидения Торонто он заявил, что "осознанный человек вряд ли додумался бы прикрывать самолеты резиной".
6 сентября журналисты CNN опубликовали спутниковые снимки российского самолета Ту-95 на аэродроме в Энгельсе под Саратовом. На воздушном судне – те же резиновые покрышки. Журналисты в материале ссылались на западных экспертов, которые допустили, что таким образом россияне могут защищать самолеты от будущих атак украинских дронов.
"Возможно, у них самолеты ветром сносит. Это одна из причин. Может, они их так прижимают к земле, потому что осознанный человек вряд ли додумался бы прикрываться от карбида вольфрама резиновыми покрышками", — сказал спикер в сюжете Телевидения Торонто.
Собеседник добавил, что, вероятно, в России действительно полагают, что резиновые покрышки могут защитить военную технику.
В качестве примера он привел сообщения из российских ресурсов, где оккупанты таким же образом пытаются защитить свою технику от обломков ракет к системам HIMARS.
"Но оно не сработает. На наших полигонах резина постоянно попадает в зону поражения, и пробивается она насквозь в несколько слоев", – пояснил представитель разработчика.
- В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.
- В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилев били старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".
- 19 августа 2023 года диверсанты в России атаковали военный аэродром под Новгородом. В разведке намекнули, что, возможно, ударило по аэродрому, а также по в/ч 12676 оккупантов в Крыму (источник сообщил LIGA.net, что удар 25 августа по этой базе был спецоперацией СБУ и ВСУ).
- Поздно вечером 29 августа произошли взрывы в Пскове.
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