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Ту-95 России под резиновыми покрышками. У производителя стелс-дронов СБУ шутят: Ветрено видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 14:22
Видео: Телевидение Торонто
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Представитель производителя "картонных" дронов, которыми Силы обороны успешно атаковали аэродром в Курске в ночь на 27 августа, прокомментировал спутниковые снимки из других аэропортов – на них россияне складывают на воздушные судна резиновые покрышки. В сюжете для Телевидения Торонто он заявил, что "осознанный человек вряд ли додумался бы прикрывать самолеты резиной".

6 сентября журналисты CNN опубликовали спутниковые снимки российского самолета Ту-95 на аэродроме в Энгельсе под Саратовом. На воздушном судне – те же резиновые покрышки. Журналисты в материале ссылались на западных экспертов, которые допустили, что таким образом россияне могут защищать самолеты от будущих атак украинских дронов.

Ту-95 с покрышками на базе Энгельс (Фото: Planet)

"Возможно, у них самолеты ветром сносит. Это одна из причин. Может, они их так прижимают к земле, потому что осознанный человек вряд ли додумался бы прикрываться от карбида вольфрама резиновыми покрышками", — сказал спикер в сюжете Телевидения Торонто.

Собеседник добавил, что, вероятно, в России действительно полагают, что резиновые покрышки могут защитить военную технику.

В качестве примера он привел сообщения из российских ресурсов, где оккупанты таким же образом пытаются защитить свою технику от обломков ракет к системам HIMARS.

"Но оно не сработает. На наших полигонах резина постоянно попадает в зону поражения, и пробивается она насквозь в несколько слоев", – пояснил представитель разработчика.

Читайте также: Боевая начинка, как у HIMARS. Появились подробности о стелс-дронах СБУ, ударивших по Курску

Милана Головань
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