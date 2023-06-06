Тимчасово окуповану Нову Каховку продовжує затоплювати після підриву російськими окупантами греблі місцевої гідроелектростанції вночі 6 червня. Зіставлення ранкових та денних відео із міста дозволяє зробити такий висновок.
Якщо в роликах уранці вода не доходила до будівлі місцевої адміністрації, то станом на 12:00 затоплення досягло першого поверху і пішло далі.
На іншому відео із Херсонської області видно, як водяний потік несе приватні будинки:
Відео вище: Николаевский Ванёк
У Запоріжжі вище за течією впав рівень води у Дніпрі.
Всі оперативні новини про підрив ГЕС, евакуацію, термінові заходи, реакцію міжнародної спільноти, фото/відео – у нашій хроніці.
- Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію.
- ВСУ повідомили, що більш складна ситуація буде на лівому березі Дніпра.
- Президент Зеленський заявив, що росіянам не перемогти "ні водою, ні ракетами".
- Укренерго про знищення ГЕС: "На роботу енергосистеми не вплинуло".
Читайте також: Мери Дніпра та Кривого Рогу – городянам про наслідки підриву ГЕС: Не панікуйте, вода є
Коментарі