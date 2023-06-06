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Як виглядає Нова Каховка на 13:00: відео затопленої адміністрації та панорама з дрона видео

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 13:10
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Тимчасово окуповану Нову Каховку продовжує затоплювати після підриву російськими окупантами греблі місцевої гідроелектростанції вночі 6 червня. Зіставлення ранкових та денних відео із міста дозволяє зробити такий висновок.

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Якщо в роликах уранці вода не доходила до будівлі місцевої адміністрації, то станом на 12:00 затоплення досягло першого поверху і пішло далі.

На іншому відео із Херсонської області видно, як водяний потік несе приватні будинки:

Відео вище: Николаевский Ванёк

У Запоріжжі вище за течією впав рівень води у Дніпрі.

ДОВІДКА. Ще 20 жовтня 2022 року президент Зеленський у Єврораді заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами ГЕС, і окупанти "все підготували". У жовтні речник ОК "Південь" Гуменюк заявила, що факт мінування відомий, росіяни залишають можливість підриву "на крайній випадок". У листопаді президент попередив Москву, що якщо вона спробує підірвати ГЕС, це означатиме "оголошення війни усьому світу". The Insider написав, що за тиждень до підриву в РФ дозволили не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" та терактів, у тому числі на окупованих територіях.

Всі оперативні новини про підрив ГЕС, евакуацію, термінові заходи, реакцію міжнародної спільноти, фото/відео – у нашій хроніці.

Читайте також: Мери Дніпра та Кривого Рогу – городянам про наслідки підриву ГЕС: Не панікуйте, вода є

Євген Пилипенко
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