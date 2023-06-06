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Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 13:10
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Временно оккупированную Новую Каховку продолжает затапливать после подрыва российскими оккупантами дамбы местной гидроэлектростанции ночью 6 июня. Сопоставление утренних и дневных видео из города позволяет сделать такой вывод.

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Если в роликах утром вода не доходила до здания местной администрации, то по состоянию на 12:00 затопление достигло первого этажа и пошло дальше.

На другом видео из Херсонской области видно, как водяной поток несет частные дома:

Видео выше: Николаевский Ванёк

В Запорожье выше по течению упал уровень воды в Днепре.

СПРАВКА. Еще 20 октября 2022 года президент Зеленский в Евросовете заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами ГЭС, и оккупанты "все подготовили". В октябре спикер ОК "Юг" Гуменюк заявила, что факт минирования известен, россияне оставляют возможность подрыва "на крайний случай". В ноябре президент предупредил Москву, что если она попытается взорвать ГЭС, это будет означать "объявление войны всему миру". The Insider написал, что за неделю до подрыва в РФ разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов, в том числе на оккупированных территориях.

Все оперативные новости о подрыве ГЭС, эвакуации, срочных мерах, реакции международного сообщества, фото/видео – в нашей хронике.

Читайте также: Мэры Днепра и Кривого Рога — горожанам о последствиях подрыва ГЭС: Не паникуйте, вода есть

Євген Пилипенко
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