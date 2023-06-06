Временно оккупированную Новую Каховку продолжает затапливать после подрыва российскими оккупантами дамбы местной гидроэлектростанции ночью 6 июня. Сопоставление утренних и дневных видео из города позволяет сделать такой вывод.
Если в роликах утром вода не доходила до здания местной администрации, то по состоянию на 12:00 затопление достигло первого этажа и пошло дальше.
На другом видео из Херсонской области видно, как водяной поток несет частные дома:
Видео выше: Николаевский Ванёк
В Запорожье выше по течению упал уровень воды в Днепре.
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- Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация.
- ВСУ сообщили, что более сложная ситуация будет на левом берегу Днепра.
- Президент Зеленский заявил, что россиянам не победить "ни водой, ни ракетами".
- Укрэнерго об уничтожении ГЭС: "На работу энергосистемы не повлияло".
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