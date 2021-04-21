В России впервые отследили переброску войск в Крым с Дальнего Востока – видео
Российское военное командование направило во временно оккупированный Крым 342-й радиотехнический полк (Забайкалье), базирующийся в Восточном военном округе ВС РФ. Это первый известный случай, когда военную технику на полуостров перебрасывают с Дальнего Востока. Об этом пишет команда Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается анализом оперативной обстановки на основе открытых данных.
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Расследователи из CIT проанализировали видео, опубликованное в соцсети TikTok. На нем был замечен эшелон с военной техникой РФ, среди которой была замечена радиолокационная станция "Каста-2–2".
Full video pic.twitter.com/MFwgGTdtsx— Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021
"Проверив код одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму", – отмечают они.
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