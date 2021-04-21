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В России впервые отследили переброску войск в Крым с Дальнего Востока – видео

21.04.2021, 15:18
В России впервые отследили переброску войск в Крым с Дальнего Востока – видео - Фото
Скриншот из видео

Российское военное командование направило во временно оккупированный Крым 342-й радиотехнический полк (Забайкалье), базирующийся в Восточном военном округе ВС РФ. Это первый известный случай, когда военную технику на полуостров перебрасывают с Дальнего Востока. Об этом пишет команда Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается анализом оперативной обстановки на основе открытых данных.

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Расследователи из CIT проанализировали видео, опубликованное в соцсети TikTok. На нем был замечен эшелон с военной техникой РФ, среди которой была замечена радиолокационная станция "Каста-2–2".

"Проверив код одной из платформ с помощью сервиса gdevagon, мы установили, что эшелон следует со станции Домна Забайкальского края на станцию Айвазовская в Крыму", – отмечают они.

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Станислав Стороженко
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Россия Крым агрессия войска дальний восток рлс забайкалье восточный военный округ
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