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Байден о Беларуси: Нужно сказать России, чтобы не вмешивалась

19.08.2020, 20:20
Байден о Беларуси: Нужно сказать России, чтобы не вмешивалась - Фото
Джозеф Байден (Фото: Amanda Sabga/EPA)

Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси и поддержал призыв лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской в проведению справедливых выборов в этой стране. Об этом Байден написал в Twitter.

"Храбрые граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не заглушат террор или пытки. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", – написал кандидат в президенты США.

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Наталия Медведева
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