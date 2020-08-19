Байден о Беларуси: Нужно сказать России, чтобы не вмешивалась

Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам в Беларуси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси и поддержал призыв лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской в проведению справедливых выборов в этой стране. Об этом Байден написал в Twitter.

"Храбрые граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не заглушат террор или пытки. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", – написал кандидат в президенты США.

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Наталия Медведева

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