Байден о Беларуси: Нужно сказать России, чтобы не вмешивалась
Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам в Беларуси
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси и поддержал призыв лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской в проведению справедливых выборов в этой стране. Об этом Байден написал в Twitter.
"Храбрые граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не заглушат террор или пытки. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", – написал кандидат в президенты США.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 15 августа в Евросоюзе заявили о готовности предложить властям Беларуси содействие в переговорах с оппозиционерами.
- Главы государств Европейского союза не признали результаты президентских выборов в Беларуси.
- Ранее сегодня сообщалось, что бывший вице-президент США Джозеф Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Читайте также: Анатомия белорусского протеста. Дневник репортера
Комментарии