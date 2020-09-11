Der Spiegel: Яд, которым отравили Навального, указывает на возможную связь атаки с Путиным

По информации Der Spiegel, делегация ОЗХО посетила клинику Шарите и получила образцы крови и мочи отравленного политика для дальнейшего расследования

Токсин, который использовали для отравления российского оппозиционера Алексея Навального, представляет собой результат дальнейшего развития ранее известных композиций нервно-паралитического агента "Новичок". Об этом сообщает Der Spiegel.

Как сказал президент Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль в секретном раунде на прошлой неделе, этот яд "тяжелее", чем предыдущие формы.

Сообщается, что для правительства Германии состав токсина является наиболее важным показателем того, что президент России Владимир Путин может быть причастен к этому делу. Утверждается, что чем сложнее, новее и реже химический состав яда, тем больше вероятность, что его можно получить только с помощью государственного аппарата России.

Как отмечается, что в настоящее время органы безопасности Германии предполагают, что только российские спецслужбы могли отравить Навального по дороге в аэропорт или в аэропорту, поскольку оппозиционер был под пристальным наблюдением внутренней секретной службы ФСБ.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также участвует в расследовании. Согласно информации Der Spiegel, делегация ОЗХО посетила Шарите в Берлине на выходных и получила образцы крови и мочи отравленного политика для дальнейшего расследования.

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Наталия Медведева

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