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Импичмент Трампа: Конгресс примет резолюцию о расследовании

Импичмент Трампа: Конгресс примет резолюцию о расследовании - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
29.10.2019, 06:42

Демократы намерены дать формальные основания для вызова свидетелей и обнародования информации

В Палате представителей Конгресса США анонсировали голосование, которое должно формализовать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Голосование должно состояться в четверг, как следует из письма спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Резолюция, которую планируют принять конгрессмены от Демократической партии, установит порядок публичных слушаний, даст разрешение на обнародование стенограмм показаний и установит правовую процедуру взаимодействия с Белым домом по вызову свидетелей и запросу документов.

Решение принять резолюцию возникло в ответ на давление со стороны республиканцев и Белого дома, которые называют расследование об импичменте нелегитимным из-за того, что Палата представителей не голосовала за него.

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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем отказалась комментировать будущее голосование до публикации полного текста резолюции и повторила обвинения в закрытости и нелегитимности расследования.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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