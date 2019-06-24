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24.06.2019, 10:24

Иран угрожает США: Нарушители наших границ домой не вернутся

Иран угрожает США: Нарушители наших границ домой не вернутся - Фото
Хоссейн Салами (фото - ЕРА)

Американские власти "должны действовать ответственно и защищать жизни военных США тем, чтобы вести себя адекватно в регионе", посоветовали в КСИР

Иран находится в стратегической конфронтации с "альянсом американцев, сионистов и саудовцев", чтобы "защитить региональную стабильность и мощь". Об этом со слов иранского генерал-майор Голям-Али Рашида пишет местное госагентство Tasnim.

В случае, если чужаки нарушат любые границы страны, они будут уничтожены, добавил командующий штаба Хатам аль-Анбия - подчиненной КСИР военно-промышленной компании.

"Если начнется какой-либо военный конфликт в регионе, ни одна страна не совладает с его масштабом и сроками. Мы не стремимся к войне, но будем мощно защищать интересы благородного народа Ирана от любых угроз и агрессии", - добавил Рашид.

Замкомандующего Корпусом Стражей Исламской революции Хоссейн Салами пригрозил, что инцидент с БПЛА - это "четкое послание всем, что любое иностранное вторжение на суверенные территории Ирана встретит сокрушительный ответ, нокаутирующую реакцию на агрессию любого пришельца".

"Границы - это наши красные линии, и любой, кто их нарушит, назад не вернется", - подчеркнул бригадный генерал.

Иран сбил БПЛА американцев при помощи системы Ra'd, вооруженной ракетами Taer-2B: эта конфигурация комплекса ПВО носит название Khordad-3rd.

15 мая Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну якобы не могут позволить. Иран заявил: если что, будем топить корабли США "сверхсекретным оружием". Аятолла заверил молодежь: "увидите гибель Израиля и Америки".

20 июня Иран заявил, что сбил военный дрон США над своей территорией. Пентагон ответил, что патрульный БПЛА ВМС США MQ-4C Triton сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а Трамп написал угрожающий твит. Позднее он смягчился и заявил, что "это ошибка какого-то генерала или кого-то еще". Выяснилось, что США почти ударили ракетами по Ирану, но Трамп передумал.

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Теги: Иран, угроза, КСИР, Хоссейн Салами, Голям-Али Рашид
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