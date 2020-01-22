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Как будут судить Трампа: Сенат США утвердил процедуру

Как будут судить Трампа: Сенат США утвердил процедуру - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
22.01.2020, 12:02

Все поправки, предложенные демократическим меньшинством, были отклонены

Правила по рассмотрению импичмента президента США Дональда Трампа утвердил в среду утром Сенат. Об этом сообщает CNN.

Предложенную лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконелом процедуру поддержали 53 сенатора, против проголосовали 47. Голосование разделилось по партийной принадлежности.

В течение шести дней обвинители Трампа, демократы из Палаты представителей, и его юристы должны будут изложить аргументы за и против отстранения президента США от должности. У каждой из сторон будет на это 24 часа в течение трех дней. Затем Сенат решит, нужно ли заслушать свидетелей и исследовать документы.

Все 11 поправок к процедуре, которые предлагал лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, были отклонены. Демократы хотели затребовать документы из администрации Трампа и вызвать для дачи показаний таких свидетелей, как руководитель аппарата Белого дома Мик Малвейни и бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Сторона обвинения начнет излагать свои аргументы сегодня вечером.

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