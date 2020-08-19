Лукашенко назначил новое правительство, его основной состав не изменился
19.08.2020, 22:50
Александр Лукашенко (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Премьер Беларуси и все ключевые министры сохранили свои портфели
Сегодня, 19 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, на смену сложившего полномочия 17 августа – на ключевых постах оставили прежних чиновников. Об этом сообщает Радыё Свабода.
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В частности, Лукашенко переназначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко, который занимает эту должность с июня 2020 года. Решение Лукашенко при назначении согласовали Национальное собрание.
Кроме того, глава Беларуси назначил состав правительства – все ключевые министры предыдущего правительства сохранили свои должности.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 15 августа в Евросоюзе заявили о готовности предложить властям Беларуси содействие в переговорах с оппозиционерами.
- Главы государств Европейского союза не признали результаты президентских выборов в Беларуси.
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