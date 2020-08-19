Лукашенко назначил новое правительство, его основной состав не изменился

Премьер Беларуси и все ключевые министры сохранили свои портфели

Сегодня, 19 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства, на смену сложившего полномочия 17 августа – на ключевых постах оставили прежних чиновников. Об этом сообщает Радыё Свабода.

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В частности, Лукашенко переназначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко, который занимает эту должность с июня 2020 года. Решение Лукашенко при назначении согласовали Национальное собрание.

Кроме того, глава Беларуси назначил состав правительства – все ключевые министры предыдущего правительства сохранили свои должности.

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Наталия Медведева

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