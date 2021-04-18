Министр обороны Германии: Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы
Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европы. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках онлайн-конференции "Кенигсброннские разговоры", передает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Наращивание Россией вооружений и ведение ей войны в центре Европы создали реальные угрозы", – заявила она, уточнив, что это факты и указание на них не является свидетельством "антироссийских настроений". "Тот, кто на это указывает, поднимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы", – добавила Крамп-Карренбауэр.
Она назвала наращивание российских войск у границ Украины "провокацией": "Российские действия не предназначены для формирования доверия, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию". Крамп-Карренбауэр похвалила реакцию Киева, заявив, что "мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру русских".
Также она обвинила Россию в развертывании ракет (Искандер-М), которые могут достичь Германию в режиме, не предполагающем раннего оповещения: "Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и втайне".
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- ЕС, США, НАТО, лидеры Франции и Германии призывают Россию убрать войска от границ Украины. В Кремле говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории".
- У президента Зеленского не исключают возможного наступления. Командующий войсками США Уолтерс говорит, что риск нового вторжения – низкий или средний, однако есть тенденция к его снижению.
Читайте также: Кравчук: Путину можно только силой дать под дых
Комментарии