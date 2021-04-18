Министр обороны Германии: Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы

Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европы. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках онлайн-конференции "Кенигсброннские разговоры", передает DW.

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"Наращивание Россией вооружений и ведение ей войны в центре Европы создали реальные угрозы", – заявила она, уточнив, что это факты и указание на них не является свидетельством "антироссийских настроений". "Тот, кто на это указывает, поднимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы", – добавила Крамп-Карренбауэр.

Она назвала наращивание российских войск у границ Украины "провокацией": "Российские действия не предназначены для формирования доверия, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию". Крамп-Карренбауэр похвалила реакцию Киева, заявив, что "мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру русских".

Также она обвинила Россию в развертывании ракет (Искандер-М), которые могут достичь Германию в режиме, не предполагающем раннего оповещения: "Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и втайне".

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Владислав Сердюк

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