UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Германии: Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы

18.04.2021, 10:50
Министр обороны Германии: Россия представляет прямую угрозу безопасности Европы - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - ЕРА)

Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европы. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках онлайн-конференции "Кенигсброннские разговоры", передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наращивание Россией вооружений и ведение ей войны в центре Европы создали реальные угрозы", – заявила она, уточнив, что это факты и указание на них не является свидетельством "антироссийских настроений". "Тот, кто на это указывает, поднимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы", – добавила Крамп-Карренбауэр.

Она назвала наращивание российских войск у границ Украины "провокацией": "Российские действия не предназначены для формирования доверия, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию". Крамп-Карренбауэр похвалила реакцию Киева, заявив, что "мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру русских".

Также она обвинила Россию в развертывании ракет (Искандер-М), которые могут достичь Германию в режиме, не предполагающем раннего оповещения: "Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и втайне".

Читайте также: Кравчук: Путину можно только силой дать под дых

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 