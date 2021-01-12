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"Моя речь была уместной". Трамп не считает себя ответственным за захват Капитолия

12.01.2021, 23:27
Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER)

Президент США Дональд Трамп, которому грозит импичмент по обвинению в подстрекательстве к восстанию, отрицает ответственность за насильственное вторжение своих сторонников в Капитолий США 6 января. Об этом сообщает Reuters.

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Трамп заявил репортерам, что его выступление перед штурмом, в котором он призвал своих сторонников идти к Капитолию и сражаться, проанализировали неназванные президентом "другие люди", которые, по его словам, сочли речь "полностью уместной".

"Если вы прочитаете мою речь ... то, что я сказал, было совершенно уместным", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о личной ответственности за произошедшее 6 января.

Демократы заявили, что защита Трампом своих слов и поступков подчеркивает необходимость его отстранения от должности.

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Наталия Медведева
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