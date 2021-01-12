"Моя речь была уместной". Трамп не считает себя ответственным за захват Капитолия
Президент США Дональд Трамп, которому грозит импичмент по обвинению в подстрекательстве к восстанию, отрицает ответственность за насильственное вторжение своих сторонников в Капитолий США 6 января. Об этом сообщает Reuters.
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Трамп заявил репортерам, что его выступление перед штурмом, в котором он призвал своих сторонников идти к Капитолию и сражаться, проанализировали неназванные президентом "другие люди", которые, по его словам, сочли речь "полностью уместной".
"Если вы прочитаете мою речь ... то, что я сказал, было совершенно уместным", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о личной ответственности за произошедшее 6 января.
Демократы заявили, что защита Трампом своих слов и поступков подчеркивает необходимость его отстранения от должности.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 7 января Конгресс завершил прерванное заседание и утвердил победу Байдена на выборах.
- 11 января демократы формально представили в Конгрессе резолюцию об импичменте против Трампа – его обвиняют в подстрекательстве к восстанию.
- В тот же день ФБР предупредило о подготовке вооруженного захвата власти перед инаугурацией Байдена.
- 12 января Трамп назвал импичмент "величайшей охотой на ведьм", которая вызовет "ужасный гнев".
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