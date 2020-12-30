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Начало пандемии. Число переболевших в Ухане, вероятно, в 9 раз больше официального – отчет

30.12.2020, 11:54
Начало пандемии. Число переболевших в Ухане, вероятно, в 9 раз больше официального – отчет - Фото
Фото: ЕРА

Масштабы первоначальной вспышки COVID-19 в Ухане в начале 2020 года, возможно, были в девять раз больше, чем официально зафиксировали. Об этом говорится в исследовании серопозитивности местного населения, которое проведено Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.

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Образцы крови в середине апреля взяли у 34 000 человек в Ухане, провинции Хубэй, где он расположен, а также в Пекине, Шанхае и четырех других провинциях. На Ухань пришлось около трети образцов.

Антитела к SARS-CoV-2 обнаружены у 4,43% людей из 11 млн населения Уханя: это примерно 450 000 человек. Официально зарегистрированных в городе случаев COVID-19 на середину апреля было 50 008 человек.

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Ученые высказали предположение, что такие разбежности – следствие хаоса в начале эпидемии и ограниченных возможностей тестирования на ее ранней стадии. Возможно также, что показатель (4,43%) завышен из-за потенциально неравномерного забора проб (в районе с высоким уровнем случаев или среди пожилых).

Такой разрыв между официальным числом инфицированных и числом, которое высчитывается после масштабных исследований, – обычное дело в этой пандемии. Ранее Nature писал, что когда в Нью-Йорке было 190 000 случаев на середину мая, последующее исследование показало: заразились не менее 1,7 млн жителей города (~20%).

Также медики КНР обнаружили, что лишь 0,44% образцов из провинции Хубэй (без учета Уханя) были с антителами к "короне", что является свидетельством эффективности эпидемиологических мер сдерживания вспышки. Среди более чем 12 000 человек в шести провинциях за пределами Хубэя было выявлено всего два случая.

Таким образом, город, который стал первым очагом инфекции на планете, далек от коллективного иммунитета, – как и вся страна.

  • В конце 2019-го из Уханя пошла вспышка COVID-19 от коронавируса SARS-CoV-2. 24 января 2020-го город закрыли на жесткий карантин. 7 апреля его открыли, а уже 26 апреля в больницах города не осталось пациентов с ковидом. Город отпраздновал выход из карантина: видео, фото.
  • В апреле разведсообщество США заявило, что вирус не искусственный и не генномодифицированный, а естественный, перескочивший на человека с животных.
  • Как выглядит популярный в теориях заговора Институт вирусологии в Ухане: видео.
  • LIGA.net вела хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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