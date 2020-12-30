Начало пандемии. Число переболевших в Ухане, вероятно, в 9 раз больше официального – отчет
Масштабы первоначальной вспышки COVID-19 в Ухане в начале 2020 года, возможно, были в девять раз больше, чем официально зафиксировали. Об этом говорится в исследовании серопозитивности местного населения, которое проведено Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.
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Образцы крови в середине апреля взяли у 34 000 человек в Ухане, провинции Хубэй, где он расположен, а также в Пекине, Шанхае и четырех других провинциях. На Ухань пришлось около трети образцов.
Антитела к SARS-CoV-2 обнаружены у 4,43% людей из 11 млн населения Уханя: это примерно 450 000 человек. Официально зарегистрированных в городе случаев COVID-19 на середину апреля было 50 008 человек.
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Ученые высказали предположение, что такие разбежности – следствие хаоса в начале эпидемии и ограниченных возможностей тестирования на ее ранней стадии. Возможно также, что показатель (4,43%) завышен из-за потенциально неравномерного забора проб (в районе с высоким уровнем случаев или среди пожилых).
Такой разрыв между официальным числом инфицированных и числом, которое высчитывается после масштабных исследований, – обычное дело в этой пандемии. Ранее Nature писал, что когда в Нью-Йорке было 190 000 случаев на середину мая, последующее исследование показало: заразились не менее 1,7 млн жителей города (~20%).
Также медики КНР обнаружили, что лишь 0,44% образцов из провинции Хубэй (без учета Уханя) были с антителами к "короне", что является свидетельством эффективности эпидемиологических мер сдерживания вспышки. Среди более чем 12 000 человек в шести провинциях за пределами Хубэя было выявлено всего два случая.
Таким образом, город, который стал первым очагом инфекции на планете, далек от коллективного иммунитета, – как и вся страна.
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