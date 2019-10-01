Не только Зеленский: Трамп давил на премьера Австралии - NYT

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs/EPA)

Президент США Дональд Трамп "нажимал" на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во время недавнего телефонного звонка, сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

Звонок был сделан по запросу Генерального прокурора США Уильяма Барра. Барр собирает информацию для дознания Министерства юстиции, которое потенциально может дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы.

Белый дом ограничил доступ к расшифровке звонка, оставив его только для узкой группы сотрудников, сказал один из источников. Это необычные меры, и они очень похожи на те, которые были предприняты в отношении разговора Трампа с президентом Владимиром Зеленским, если верить сообщению обличителя из разведки США.

Читайте колонку: Трамп-Гейт и Украина: Зеленский вышел из клетки со львами

Общение Трампа с премьер-министром Австралии "недвусмысленно" связано с расследованием о российском вмешательстве в выборы, сообщили NYT два человека, знакомые с его содержанием. Фактически, Трамп просил австралийское правительство расследовать самого себя: в ФБР начали изучать связи Трампа с вмешательством России после того, как австралийские официальные лица сообщили о том, что российские посредники предлагали советникам Трампа распространить информацию, способную повредить Хиллари Клинтон.

Читайте также: "Байден шантажировал моего президента". Интервью Луценко – за минуту