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Pfizer не выполнит свой план по производству вакцины до конца года – не хватает сырья

04.12.2020, 19:39
Pfizer не выполнит свой план по производству вакцины до конца года – не хватает сырья - Фото
Вакцина BNT162b2 от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Компания Pfizer вдвое снизила запланированное до конца года количество доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает WSJ.

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Как отмечается, вместо ожидаемых 100 млн доз, компания сможет сделать 50 млн. Это связано с нехваткой сырья.

В компании рассказали, что организация каналов поставки заняла больше времени, чем ожидалось. Кроме того, первые партии сырья не соответствовали стандартам.

Еще одна причина – задержка с получением результатов клинических испытаний.

В Pfizer, что им приходится работать в беспрецедентных условиях – параллельно создавать вакцину и производственные мощности для ее выпуска.

Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE по-прежнему рассчитывают выпустить 1,3 млрд доз в 2021 году, как это первоначально планировалось.

Наталия Медведева
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Pfizer вакцина коронавирус

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