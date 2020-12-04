Pfizer не выполнит свой план по производству вакцины до конца года – не хватает сырья
Компания Pfizer вдвое снизила запланированное до конца года количество доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает WSJ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, вместо ожидаемых 100 млн доз, компания сможет сделать 50 млн. Это связано с нехваткой сырья.
В компании рассказали, что организация каналов поставки заняла больше времени, чем ожидалось. Кроме того, первые партии сырья не соответствовали стандартам.
Еще одна причина – задержка с получением результатов клинических испытаний.
В Pfizer, что им приходится работать в беспрецедентных условиях – параллельно создавать вакцину и производственные мощности для ее выпуска.
Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE по-прежнему рассчитывают выпустить 1,3 млрд доз в 2021 году, как это первоначально планировалось.
- 9 ноября мРНК-вакцина-кандидат от Pfizer/BioNTech показала эффективность "более 90%" на промежуточном этапе. Ее проблемой является то, что для хранения нужна температура -70. По результатам финальных испытаний, эффективность составила 95%.
- Компании начали подавать заявки на использование вакцины в США, ЕС и других уголках мира. 10 декабря заявку должны рассмотреть в американском госрегуляторе FDA, в случае одобрения в США вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.
- 2 декабря Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила широкое использование вакцины Pfizer/BioNTech.
Комментарии