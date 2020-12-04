Pfizer не выполнит свой план по производству вакцины до конца года – не хватает сырья

Компания Pfizer вдвое снизила запланированное до конца года количество доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает WSJ.

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Как отмечается, вместо ожидаемых 100 млн доз, компания сможет сделать 50 млн. Это связано с нехваткой сырья.

В компании рассказали, что организация каналов поставки заняла больше времени, чем ожидалось. Кроме того, первые партии сырья не соответствовали стандартам.

Еще одна причина – задержка с получением результатов клинических испытаний.

В Pfizer, что им приходится работать в беспрецедентных условиях – параллельно создавать вакцину и производственные мощности для ее выпуска.

Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE по-прежнему рассчитывают выпустить 1,3 млрд доз в 2021 году, как это первоначально планировалось.

Наталия Медведева

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