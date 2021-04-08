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Посол Мьянмы в Лондоне выступил против хунты — теперь он ночует в машине под посольством

08.04.2021, 17:58
Посол Мьянмы в Лондоне выступил против хунты — теперь он ночует в машине под посольством - Фото
Кьяу Звар Минн (фото - EPA)

Бывший посол Мьянмы в Лондоне Кьяу Звар Минн, который выступил против военной хунты в своей стране, провел ночь в автомобиле после того, как его не пустили в посольство. Дипломата уволили и тут же попросили покинуть территорию представительства. Об этом сообщает BBC.

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Минн сказал, что из здания посольства его выгнал военный атташе.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил "действия запугивания", но Великобритания приняла отставку посла, так как получила официальное уведомление. В МИД пояснили, что "должны принять решение режима Мьянмы". Согласно Венской дипломатической конвенции, работа посла автоматически прекращается после того, как его правительство информирует об этом страну его пребывания.

Военные Мьянмы захватили власть в результате переворота 1 февраля, что вызвало протесты и эскалацию насилия. Около 600 человек, в том числе десятки детей, были убиты. Демонстранты, выступающие за демократию, требуют возвращения к власти избранного лидера Аун Сан Су Чжи и ее партии Национальная лига за демократию.

Кьяу Звар Минн раскритиковал военный переворот и призвал к освобождению Су Чжи.

Сейчас он призывает правительство Великобритании не признавать новоназначенного посла военной хунты и отправить его обратно в Мьянму.

"В феврале в Мьянме произошел переворот. Сейчас такая же ситуация в центре Лондона", – сказал он, добавив, что сотрудникам посольства угрожают "суровым наказанием, если они не продолжат работать на военного генерала".

Сообщается, что посольство вызвало полицию, чтобы она не пускала бывшего посла в здание. Возле посольства уже собрались протестующие.

Reuters со ссылкой на дипломатов сообщает, что заместитель посла Чит Вин стал поверенным в делах в Лондоне. Однако МИД заявил, что "не получал официального уведомления о его замене".

Поверенный в делах выполняет функции главы дипломатической миссии в отсутствие посла.

  • 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Хлайн. На следующий день военные заявили о перевыборах через год.
  • Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима. 20 февраля военные начали жестко подавлять протесты, в частности, используя огнестрельное оружие. По данным BBC News, с начал протестов убито более 320 человек.
  • Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.
Вадим Ребрина
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Великобритания посольство Мьянма Аун Сан Су Чжи
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