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"Путин увидит, насколько мы сильны". Хабек – о газовом шантаже России против Германии

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 10:09
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Германский министр экономики Роберт Хабек предостерег от того, чтобы рассматривать частичное возобновление поставок российского газа по газопроводу Северный поток как признак надежности РФ. Российский диктатор Владимир Путин, который шантажирует Европу газовыми поставками, "еще увидит", насколько сильны сплоченные люди, сказал он ZDF.

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"Путин неоднократно использовал газ в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу. Мы должны признать, что Путин использует этот газовый рычаг против нас", – заявил министр от Зеленых.

Хабек подчеркнул: Германия и Европа должны найти альтернативы российскому газу, быть бережливыми и сплоченными: "В Европе мы больше не можем мыслить национально".

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Несмотря на опасения в обратном в Германии, 21 июля Россия возобновила поставки газа по балтийскому газопроводу после "технического обслуживания". Но, как и до 10-дневного замораживания поставок, поток ограничен примерно 40% от его пропускной способности. Россия оправдывает это отсутствием турбины, которая была в Канаде на ремонте.

Хабек назвал турбину "продвинутым аргументом" и "яркой игрой" России. По его словам, у Газпрома "достаточно турбин, и эта одна не является необходимостью". Даже до техобслуживания СП линия могла быть запущена на 100%, убежден министр.

"Мы сильная страна, с сильной сплоченностью людей <...> Путин увидит, насколько мы сильны", – подчеркнул глава Минэкономики ФРГ.

Евгений Пилипенко
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