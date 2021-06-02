"Сам себе поставил ссадину". Адвокат Протасевича говорит, что он отрицает избиения

Адвокат захваченного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича Инесса Оленская говорит, что ее подзащитный якобы отрицает избиения и объясняет ссадину на лбу тем, что "сам себе ее поставил". Об этом она рассказала в интервью российскому пропагандистскому ресурсу Московский комсомолец.

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Адвокат не ответила прямо, считает ли она, что Протасевича избивают. "Когда везде об этом говорили, начинаешь сомневаться: может, так оно и есть", – сказала она.

Оленская утверждает, что Протасевич "сам отрицал избиения", однако у него есть ссадина на лбу. "По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметала", – добавила юрист.

В то же время родители Протасевича уверены, что их сына избивали после задержания. Отец оппозиционера также говорил, что адвокатов "серьезно зажали" подпиской о неразглашении. "Нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит", – отмечал Протасевич-старший.

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Марк Сировой

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