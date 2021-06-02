"Сам себе поставил ссадину". Адвокат Протасевича говорит, что он отрицает избиения
Адвокат захваченного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича Инесса Оленская говорит, что ее подзащитный якобы отрицает избиения и объясняет ссадину на лбу тем, что "сам себе ее поставил". Об этом она рассказала в интервью российскому пропагандистскому ресурсу Московский комсомолец.
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Адвокат не ответила прямо, считает ли она, что Протасевича избивают. "Когда везде об этом говорили, начинаешь сомневаться: может, так оно и есть", – сказала она.
Оленская утверждает, что Протасевич "сам отрицал избиения", однако у него есть ссадина на лбу. "По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметала", – добавила юрист.
В то же время родители Протасевича уверены, что их сына избивали после задержания. Отец оппозиционера также говорил, что адвокатов "серьезно зажали" подпиской о неразглашении. "Нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит", – отмечал Протасевич-старший.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу.
- Силовики режима Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". На лице Романа видно грим и ссадину. Отец Протасевича заявил, что его сына заставили признать "вину" - и у него, скорее всего, сломан нос.
- На фоне скандала с Протасевичем в ЕС решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство. В США готовят санкции.
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