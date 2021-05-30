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Протасевича перевели в СИЗО КГБ Беларуси – отец

30.05.2021, 12:30
Протасевича перевели в СИЗО КГБ Беларуси – отец - Фото
Роман Протасевич (скриншот видео Вдудь, YouTube)

Снятого с самолета в Минске оппозиционера Романа Протасевича перевели в СИЗО Комитета госбезопасности Беларуси. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на отца политзаключенного – Дмитрия Протасевича.

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Как пишет агентство, Протасевич переведен в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, также задержанная во время принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. У сестры Протасевича в этом СИЗО впервые приняли посылку, но забрали из нее книгу, отмечают журналисты.

Родители же оппозиционера уверены, что их сына били после задержания, пишут журналисты.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей, – сказал Дмитрий Протасевич.

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СПРАВКА. С сентября 2020-го КГБ Беларуси возглавляет Иван Тертель. В 2012-м ЕС признавал его ответственным за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции. В 2011-м он также попадал в санкционный список ЕС за силовые разгоны протестов в 2010 году.

Отец оппозиционера также сомневается, что Протасевич "бодр и весел", как это говорил его адвокат после первой встречи.

"Может быть, адвокаты и говорят правду (по поводу бодрости Протасевича и Сапеги, – ред.), но вполне возможно, это все сделано, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места", – сказал Протасевич-старший.

Отец оппозиционера также отмечает, что адвокатов "серьезно зажали" подпиской о неразглашении: "Нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит".

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Марк Сировой
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