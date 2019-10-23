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Стычка в Конгрессе. Республиканцы сорвали допрос по делу Трампа

Стычка в Конгрессе. Республиканцы сорвали допрос по делу Трампа - Фото
Протест республиканцев (Фото: EPA)
23.10.2019, 23:20

По данным Reuters, чтобы утихомирить конгрессменов, пришлось вызывать полицию

Сегодня, 23 октября, конгрессмены-республиканцы сорвали выступление чиновницы Пентагона, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что республиканцы ворвались в комнату для слушаний, где заместитель помощника министра обороны по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер должна была за закрытыми дверями свидетельствовать в рамках проводимого демократами расследования.

По словам очевидцев, возникла стычка и пришлось вызвать полицию Капитолия, чтобы очистить помещение и навести порядок.

По данным The Hill, протест республиканцев возглавил соратник Трампа конгрессмен Мэтт Гетц. Республиканцы обвинили демократов в проведении нечестного расследования. Они заявили, что о ходе следствия должны знать не только представители трех комитетов (и демократов, и республиканцев), привлеченных к расследованию, но и другие законодатели.

В ответ председатель Комитета по вопросам разведки конгрессмен от демократов Адам Шифф покинул помещение и перенес слушания на неопределенный срок.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: Трамп пытался сократить антикоррупционную помощь Украине - СМИ

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