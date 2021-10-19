UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Судьбу человечества не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 09:32
Судьбу человечества не должна решать
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Судьба человечества "не должна быть отдана на милость горстке стран", которые сообща победили во Второй мировой войне. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Анголу, передает госагентство Anadolu.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сетуя на "несправедливость" нынешней системы мироустройства, он подчеркнул, что "мир больше пяти", подразумевая пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, которые стали такими после победы над гитлеровской коалицией в 1940-х.

"В то время как мир и почти все аспекты нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают радикальные преобразования, нельзя думать, что глобальная архитектура безопасности останется прежней", – добавил Эрдоган.

Читайте также: "Мир рискует ничего не понять". Зеленский раскритиковал политику богатых стран

Президент Турции сообщил ангольскому парламенту, что "мы – нация, не запятнанная колониализмом", и посетовал, что "есть люди, которые все еще не могут принять достижения африканского народа в области независимости, свободы и равенства".

"Этим странам необходимо избавиться от очарованности своей кровавой историей и взглянуть в лицо сегодняшним реалиям", – подытожил Эрдоган.

Читайте также: "Это будет ужасный день". Генерал США надеется, что войны с Россией или Китаем не будет 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вторая мировая война миропорядок история геополитика Турция реджеп тайип эрдоган ревизионизм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 