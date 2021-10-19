Судьбу человечества не должна решать "горстка" победителей Второй мировой войны – Эрдоган

Судьба человечества "не должна быть отдана на милость горстке стран", которые сообща победили во Второй мировой войне. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Анголу, передает госагентство Anadolu.

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Сетуя на "несправедливость" нынешней системы мироустройства, он подчеркнул, что "мир больше пяти", подразумевая пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, которые стали такими после победы над гитлеровской коалицией в 1940-х.

"В то время как мир и почти все аспекты нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают радикальные преобразования, нельзя думать, что глобальная архитектура безопасности останется прежней", – добавил Эрдоган.

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Президент Турции сообщил ангольскому парламенту, что "мы – нация, не запятнанная колониализмом", и посетовал, что "есть люди, которые все еще не могут принять достижения африканского народа в области независимости, свободы и равенства".

"Этим странам необходимо избавиться от очарованности своей кровавой историей и взглянуть в лицо сегодняшним реалиям", – подытожил Эрдоган.

Кремль недоволен, что Турция продает Украине оружие, а также "сожалеет", что Эрдоган поднял тему российской оккупации украинского Крыма.

Тем временем Эрдоган cобрался заказать у России новые комплексы С-400, рискуя получить новые санкции США.

В начале осени 2021 года в Кремле пожаловались, что президенты Украины – не пророссийские.

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Евгений Пилипенко

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