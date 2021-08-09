Талибы взяли две провинции "под" Таджикистаном. Неподалеку стянуты к границе войска РФ
Радикальные исламисты Талибана якобы взяли столицу уже четвертой по счету провинции за последние недели – Талукан. Об этом пишет китайское госагентство Синьхуа, ссылаясь на источник в центральном городе провинции Тахар.
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Захват провинции после затяжных боев за ее центр произошел к вечеру 8 августа, утверждает источник. Теперь талибы контролируют правительственные здания. Радикалы "ворвались в тюрьму и освободили осужденных".
Военные и другие силы безопасности отошли на окраины Талукана.
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Это сообщение "подтвердил" спикер талибов. По его словам, местные жители, в том числе чиновники, журналисты и активисты в различных секторах якобы "в безопасности и не подвергнутся расправе".
В соседнем Таджикистане, что на север от Афганистана, на днях начались учения-демонстрация силы. Основной контингент – российские войска.
Ранее боевики взяли Кундуз, Шибарган и Зарандж – основные города трех других провинций. Афганистан административно разделен на 34 провинции.
Минобороны США поддерживает афганские силы безопасности авиаударами по объектам и живой силе Талибана, однако на фоне вывода из страны иностранных войск те успешно ведут наступление в различных регионах Афганистана.
"Мы продолжаем призывать Талибан приостановить наступательные операции и вступить в добросовестный диалог для урегулирования конфликта путем переговоров", – заявили вчера на брифинге в Пентагоне, добавив, что там "потрясены многочисленными сообщениями о нарушениях талибами прав человека".
- В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана.
- В ноябре США начали поэтапный вывод войск: он должен завершиться к концу лета.
- Разведка США прогнозирует, что правительство в Кабуле может пасть через несколько месяцев. Пентагон считает, что "более половины" райцентров уже захвачены талибами.
- Китай пообещал талибам поддержку суверенитета Афганистана.
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