Талибы взяли две провинции "под" Таджикистаном. Неподалеку стянуты к границе войска РФ

Радикальные исламисты Талибана якобы взяли столицу уже четвертой по счету провинции за последние недели – Талукан. Об этом пишет китайское госагентство Синьхуа, ссылаясь на источник в центральном городе провинции Тахар.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Захват провинции после затяжных боев за ее центр произошел к вечеру 8 августа, утверждает источник. Теперь талибы контролируют правительственные здания. Радикалы "ворвались в тюрьму и освободили осужденных".

Военные и другие силы безопасности отошли на окраины Талукана.

Читайте также: Россия перебросила танки к Афганистану. Посол РФ говорит, "отразим любую агрессию"

Это сообщение "подтвердил" спикер талибов. По его словам, местные жители, в том числе чиновники, журналисты и активисты в различных секторах якобы "в безопасности и не подвергнутся расправе".

В соседнем Таджикистане, что на север от Афганистана, на днях начались учения-демонстрация силы. Основной контингент – российские войска.

Ранее боевики взяли Кундуз, Шибарган и Зарандж – основные города трех других провинций. Афганистан административно разделен на 34 провинции.

Минобороны США поддерживает афганские силы безопасности авиаударами по объектам и живой силе Талибана, однако на фоне вывода из страны иностранных войск те успешно ведут наступление в различных регионах Афганистана.

"Мы продолжаем призывать Талибан приостановить наступательные операции и вступить в добросовестный диалог для урегулирования конфликта путем переговоров", – заявили вчера на брифинге в Пентагоне, добавив, что там "потрясены многочисленными сообщениями о нарушениях талибами прав человека".

Читайте также: "Черная дыра". Война поглощает Афганистан, и это угрожает всему миру

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.