Тихановская объяснила, при каких условиях может вернуться в Беларусь
Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская пока не намерена возвращаться в Беларусь
Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская вернется в Беларусь в случае, когда будет чувствовать себя в безопасности, при нынешней власти это пока невозможно. Об этом она заявила в интервью Belsat.eu.
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"Если буду чувствовать, что я и мои дети в безопасности", - отметила она.
Отвечая на вопрос, кого она видит бы посредником в переговорах с Александром Лукашенко, если бы такие переговоры состоялись, Тихановская сказала: "Считаю, что этот вопрос должен решаться внутри страны, без вмешательства извне. Именно поэтому был создан координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для решения того кризиса, который сейчас назрел в стране".
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Позднее она выехала в Литву и записала два видеообращения: первое и второе. Литва выдала Тихановской ей визу на год и предоставила жилье.
- 17 августа штаб Тихановской создал координационный совет для мирной передачи власти.
- 18 августа Лукашенко заявил, что он считает "попыткой захвата власти" создание этого совета.
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