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Тихановская объяснила, при каких условиях может вернуться в Беларусь

22.08.2020, 14:35
Тихановская объяснила, при каких условиях может вернуться в Беларусь - Фото
Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская пока не намерена возвращаться в Беларусь

Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская вернется в Беларусь в случае, когда будет чувствовать себя в безопасности, при нынешней власти это пока невозможно. Об этом она заявила в интервью Belsat.eu.

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"Если буду чувствовать, что я и мои дети в безопасности", - отметила она.

Отвечая на вопрос, кого она видит бы посредником в переговорах с Александром Лукашенко, если бы такие переговоры состоялись, Тихановская сказала: "Считаю, что этот вопрос должен решаться внутри страны, без вмешательства извне. Именно поэтому был создан координационный совет, который мы предлагаем в роли посредника в переговорах с властью для решения того кризиса, который сейчас назрел в стране".

Арина Толина
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