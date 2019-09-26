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Трамп прокомментировал рассекреченное сообщение разведчика

Трамп прокомментировал рассекреченное сообщение разведчика - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
26.09.2019, 21:04

Американский президент раскритиковал опубликованный текст

Президент США Дональд Трамп раскритиковал рассекреченное сегодня сообщение информатора из разведки об его июльской беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Свою реакцию Трамп традиционно изложил в Twitter.

"Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм!", - написал Трамп.

В другом твите он заявил, что председатель комитета по разведке Палаты представителей США (Демократическая партия) Адам Шифф "не заслуживает доверия".

"Еще одна фантазия, чтобы обидеть Республиканскую партию", - добавил американский президент.

Ранее сегодня Шифф назвал содержание опубликованного сообщения "классическим криминальным шантажом".

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дональд трамп разведка сша США разговор с Зеленским
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