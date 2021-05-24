Трое ученых института вирусологии в Ухане одновременно заболели ОРВИ осенью 2019-го – WSJ
Трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели в ноябре 2019 года с симптомами острой респираторной инфекции "настолько тяжело", что обратились за помощью в больницу. Это произошло до появления в СМИ первой информации о коронавирусе, пишет со ссылкой на "неразглашаемый отчет американской разведки" The Wall Street Journal.
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Ковид и грипп, хотя и очень разные заболевания, имеют похожие симптомы. В газете утверждают, тем не менее, что сведения из доклада "могут добавить веса к растущим призывам к более полному исследованию того, мог ли вирус ускользнуть из лаборатории".
"Информация, что незадолго до начала пандемии члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно оказались в больнице с одинаковыми симптомами, может быть очень важна", – пишут в WSJ.
Первым подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший 2 декабря 2019 года.
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Китай неоднократно отрицал, что вирус мог ускользнуть из одной из его лабораторий, где изучают коронавирусы. В противовес обвинениям там заявляли, что SARS-CoV-2 якобы мог возникнуть "в лаборатории на военной базе США Форт-Детрик в Мэриленде".
МИД Китая в ответ на запрос WSJ заявил, что "США продолжают продвигать теорию об утечке из лаборатории". Там добавили, что не знают: США на самом деле пытаются отследить происхождение инфекции или "отвлекают внимание".
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В администрации президента США отказались комментировать данные журналистов. Госкомздрав КНР и WIV также не ответили на запросы о комментариях.
Сторонники "лабораторной" гипотезы говорят, что вирус от инфицированной летучей мыши могли доставить в лабораторию и изучать его там, но в результате инцидента с биобезопасностью патоген попал оттуда в популяцию людей.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19.
- В мае 2020-го ученые сообщили, что в природе найден "ближайший родственник" SARS-CoV-2, а в марте 2021-го – еще один.
- Миссия ВОЗ в феврале 2021 года заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории "крайне маловероятно", но не отказалась ни от одной гипотезы о происхождении коронавируса.
- Другие ученые допустили, что он все же мог "сбежать" из лаборатории, где его – естественно развившийся в природе – изучали.
- Ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге РФ. Нашли "родственников" SARS-CoV-2.
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