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Трое ученых института вирусологии в Ухане одновременно заболели ОРВИ осенью 2019-го – WSJ

24.05.2021, 08:34
Трое ученых института вирусологии в Ухане одновременно заболели ОРВИ осенью 2019-го – WSJ - Фото
Уханьский институт вирусологии (фото - ЕРА)

Трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии (WIV) заболели в ноябре 2019 года с симптомами острой респираторной инфекции "настолько тяжело", что обратились за помощью в больницу. Это произошло до появления в СМИ первой информации о коронавирусе, пишет со ссылкой на "неразглашаемый отчет американской разведки" The Wall Street Journal.

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Ковид и грипп, хотя и очень разные заболевания, имеют похожие симптомы. В газете утверждают, тем не менее, что сведения из доклада "могут добавить веса к растущим призывам к более полному исследованию того, мог ли вирус ускользнуть из лаборатории".

"Информация, что незадолго до начала пандемии члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно оказались в больнице с одинаковыми симптомами, может быть очень важна", – пишут в WSJ.

Первым подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший 2 декабря 2019 года.

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Китай неоднократно отрицал, что вирус мог ускользнуть из одной из его лабораторий, где изучают коронавирусы. В противовес обвинениям там заявляли, что SARS-CoV-2 якобы мог возникнуть "в лаборатории на военной базе США Форт-Детрик в Мэриленде".

МИД Китая в ответ на запрос WSJ заявил, что "США продолжают продвигать теорию об утечке из лаборатории". Там добавили, что не знают: США на самом деле пытаются отследить происхождение инфекции или "отвлекают внимание".

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В администрации президента США отказались комментировать данные журналистов. Госкомздрав КНР и WIV также не ответили на запросы о комментариях.

Сторонники "лабораторной" гипотезы говорят, что вирус от инфицированной летучей мыши могли доставить в лабораторию и изучать его там, но в результате инцидента с биобезопасностью патоген попал оттуда в популяцию людей.

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Евгений Пилипенко
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