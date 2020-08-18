В ООН призвали Лукашенко к диалогу: Репрессии - это не ответ

В ООН подчеркнули, что факты жесткого обращения с задержанными нужно расследовать

В ООН призвали власти Беларуси и участников массовых протестов к диалогу. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я могу вам сказать, что мы очень хорошо осведомлены о событиях, происходящих в этой стране. Со своей стороны, генсекретарь (ООН Антониу Гутерриш, - ред.) считает, что недовольство людей должны быть услышано, и репрессии не являются ответом", - отметил Дюжаррик, уточнив, что факты жесткого обращения с задержанными необходимо расследовать.

По его словам, Гутерриш "подчеркивает важность предоставления всем беларусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права".

Генсек ООН призвал "всех беларусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране".

Ранее в Организации Объединенных Наций заявили, что реакция сил безопасности Беларуси на мирные протесты была жестокой, а количество пострадавших в массовых акциях протеста может быть больше, поскольку неизвестно их местонахождение

Читайте также: Беларусь. В ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на массовые протесты

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.