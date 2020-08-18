В ООН призвали Лукашенко к диалогу: Репрессии - это не ответ
В ООН подчеркнули, что факты жесткого обращения с задержанными нужно расследовать
В ООН призвали власти Беларуси и участников массовых протестов к диалогу. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.
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"Я могу вам сказать, что мы очень хорошо осведомлены о событиях, происходящих в этой стране. Со своей стороны, генсекретарь (ООН Антониу Гутерриш, - ред.) считает, что недовольство людей должны быть услышано, и репрессии не являются ответом", - отметил Дюжаррик, уточнив, что факты жесткого обращения с задержанными необходимо расследовать.
По его словам, Гутерриш "подчеркивает важность предоставления всем беларусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права".
Генсек ООН призвал "всех беларусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране".
Ранее в Организации Объединенных Наций заявили, что реакция сил безопасности Беларуси на мирные протесты была жестокой, а количество пострадавших в массовых акциях протеста может быть больше, поскольку неизвестно их местонахождение
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 13 августа президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко остановить насилие и пригрозил последствиями в рамках международного права.
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