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Джонсон полетал на истребителе Typhoon. Сравнил с руководством партией – видео видео

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18.07.2022, 17:37
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе Королевских авиационных сил Typhoon, пишет Sky News.

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По данным медиа, Джонсону показали истребитель еще на прошлой неделе на авиабазе в Линкольншире.

На кадрах, которые сегодня опубликовала Даунинг-стрит, Джонсон сидит за штурвалом. Ожидается, что на авиасалоне Фарнборо он сравнит перед бизнес-лидерами полет на истребителе с руководством Консервативной партией.

"Я потянул джойстик, и мы сделали петлю. После трех счастливых лет в кабине, где я совершил несколько довольно сложных, если не удивительных, подвигов, я собираюсь беспрепятственно передать управление кому-то другому", – скажет Джонсон по данным Sky News.

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Марк Сировой
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Консервативная партия Борис Джонсон истребитель Typhoon
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