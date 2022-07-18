Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе Королевских авиационных сил Typhoon, пишет Sky News.

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По данным медиа, Джонсону показали истребитель еще на прошлой неделе на авиабазе в Линкольншире.

На кадрах, которые сегодня опубликовала Даунинг-стрит, Джонсон сидит за штурвалом. Ожидается, что на авиасалоне Фарнборо он сравнит перед бизнес-лидерами полет на истребителе с руководством Консервативной партией.

"Я потянул джойстик, и мы сделали петлю. После трех счастливых лет в кабине, где я совершил несколько довольно сложных, если не удивительных, подвигов, я собираюсь беспрепятственно передать управление кому-то другому", – скажет Джонсон по данным Sky News.

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Марк Сировой

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