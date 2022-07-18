Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе Королевских авиационных сил Typhoon, пишет Sky News.
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По данным медиа, Джонсону показали истребитель еще на прошлой неделе на авиабазе в Линкольншире.
На кадрах, которые сегодня опубликовала Даунинг-стрит, Джонсон сидит за штурвалом. Ожидается, что на авиасалоне Фарнборо он сравнит перед бизнес-лидерами полет на истребителе с руководством Консервативной партией.
"Я потянул джойстик, и мы сделали петлю. После трех счастливых лет в кабине, где я совершил несколько довольно сложных, если не удивительных, подвигов, я собираюсь беспрепятственно передать управление кому-то другому", – скажет Джонсон по данным Sky News.
- 7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером до осени, пока не изберут нового лидера.
- Имя его преемника на посту премьера должны назвать 5 сентября. Сейчас в гонке за лидерство в Консервативной партии остаются пятеро кандидатов, в том числе действующая глава МИД Лиз Трасс.
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