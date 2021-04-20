Климатическая активистка Грета Тунберг раскритиковала богатые страны за то, что те обеспечили прививками от коронавируса только своих граждан, а не группы риска во всем мире. Подросток пожертвовала €100 000 из своего благотворительного фонда проекту COVAX, чтобы помочь закупить вакцины для нуждающихся и бедных стран, о чем сообщила в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Примерно каждый четвертый в странах с высоким уровнем доходов получил дозу от COVID-19 по сравнению с одним из более чем 500 человек в странах с низким уровнем доходов, пишет она.

Тунберг пригласили поучаствовать в брифинге Всемирной организации здравоохранения, где она заявила, что "совершенно неэтично", когда в богатых странах уже вакцинируют молодых и здоровых людей, тогда как во многих менее развитых странах вакцина недоступна даже для групп риска.

Она заявила, что есть прямая связь между пандемией и тем, как человечество разрушает окружающую среду. По ее словам, "мы сами создаем идеальные условия для того, чтобы болезни передавались от одного животного к другому и к нам".

Читайте также: Оценены иммунные ответы после одной дозы вакцины CoviShield

Комментарий 18-летней шведской эко-активистки сделан на фоне заявления ВОЗ о том, что за прошлую неделю в мире только официально заразились "короной" ~5,2 млн человек, что является наибольшим еженедельным показателем за время пандемии, а смертность растет пятую неделю подряд.

Она уточнила, что деньги поступают в ее фонд от наград, призов и гонораров за книги, а она сама не получает средства за свой активизм и не интересуется благотворительностью.

Читайте также: Reuters: В крупной канадской провинции расширяют применение вакцины Oxford-AstraZeneca

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.