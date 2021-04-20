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Грета Тунберг появилась на брифинге ВОЗ по вакцинам – видео видео

20.04.2021, 06:45
Грета Тунберг (фото - ЕРА)
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Климатическая активистка Грета Тунберг раскритиковала богатые страны за то, что те обеспечили прививками от коронавируса только своих граждан, а не группы риска во всем мире. Подросток пожертвовала €100 000 из своего благотворительного фонда проекту COVAX, чтобы помочь закупить вакцины для нуждающихся и бедных стран, о чем сообщила в Twitter.

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Примерно каждый четвертый в странах с высоким уровнем доходов получил дозу от COVID-19 по сравнению с одним из более чем 500 человек в странах с низким уровнем доходов, пишет она.

Тунберг пригласили поучаствовать в брифинге Всемирной организации здравоохранения, где она заявила, что "совершенно неэтично", когда в богатых странах уже вакцинируют молодых и здоровых людей, тогда как во многих менее развитых странах вакцина недоступна даже для групп риска.

Пост в Twitter

Она заявила, что есть прямая связь между пандемией и тем, как человечество разрушает окружающую среду. По ее словам, "мы сами создаем идеальные условия для того, чтобы болезни передавались от одного животного к другому и к нам".

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Комментарий 18-летней шведской эко-активистки сделан на фоне заявления ВОЗ о том, что за прошлую неделю в мире только официально заразились "короной" ~5,2 млн человек, что является наибольшим еженедельным показателем за время пандемии, а смертность растет пятую неделю подряд.

Она уточнила, что деньги поступают в ее фонд от наград, призов и гонораров за книги, а она сама не получает средства за свой активизм и не интересуется благотворительностью.

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Евгений Пилипенко
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вакцинация вакцина прививка ВОЗ Грета Тунберг неравенство коронавирус COVID-19
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