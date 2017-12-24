Война России против Украины: последние события в Донбассе

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более двух лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

24 ДЕКАБРЯ

13:41. В Минобороны уточнили, что за минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб, еще один ранен. В целом зафиксировано девять обстрелов.

07:30. За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

00:16. Диверсионные группы, созданные по поручению главаря террористов ДНР Александра Захарченко планируют провокации в мирных регионах Украины, сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

23 ДЕКАБРЯ

23:15. Российско-террористические войска за сегодняшний день трижды нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала суток. На Луганском направлении террористы из миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Луганского, что на Светлодарской дуге. Обстрелы также зафиксированы у Лебединского и Авдеевки, сообщает пресс-центр АТО.

22:37. Украина должна прекратить "провокации" в отношении российских офицеров, чтобы они могли вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

14:40. Боевики в Донбассе пытаются сорвать новогоднее перемирие, которое вступило в силу сегодня, сообщает пресс-центр штаба АТО.

14:11. США в "определенном смысле переступили черту", объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия и поставки оружия могут привести "к новым жертвам" в Донбассе, заявили в МИД РФ.

12:59. СММ ОБСЕ зафиксировала очередную коллону "гумконвоя" от РФ, въехавшую на территорию Донецкой и Луганской областей.

12:05. США окончательно определились с предоставлением Украине оружия, в том числе, летального. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

06:20. Вечером перед "новогодним" перемирием боевики прицельно обстреливали позиции сил АТО, применяя запрещенные минометы и артиллерию. За минувшие сутки российские наемники 22 раза нарушали режим тишины. ВСУ открывали ответный огонь только в случаях угрозы личному составу. В результате обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и один погиб.

04:29. Госдепартамент США подтвердил, что обеспечат Украину оружием для обороны, объяснив свое решение усилиями, направленных на то, чтобы помочь Украине "сдержать дальнейшую агрессию" России.

02:49. В Донбассе начало действовать "новогоднее перемирие".

02:17. Германия и Франция будут работать над возвращением россиян в СЦКК.

01:37. Телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США сообщил, что ожидается объявление президента США Дональд Трамп об одобрении им плана продажи противотанковых комплексов Украине, включая системы Javelin.

22 ДЕКАБРЯ

23:21. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого политики заявили, что решения об освобождении украинских заложников должны быть реализованы до конца 2017 года.

19:14. Боевики в Донбассе делают закладки оружия и боеприпасов недалеко от линии разграничения для осуществления провокаций во время новогоднего перемирия, заявляют в штабе АТО.

19:13. Российско-террористические войска с полуночи 22 декабря 11 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника. Кремлевские наемники применяли при обстрелах 152-мм артиллерию, вооружение БМП и танка, 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

18:00. Если Кремль не пересмотрит решение о выводе российских офицеров из состава СЦКК в Донбассе, вся ответственность за возможную эскалацию и новые жертвы на востоке Украины ляжет на Россию, заявили в правительстве ФРГ.

16:18. Нафтогаз Украины не должен платить за газ, поставленный российским Газпромом во временно оккупированный Донбасс. Такое решение вынес Стокгольмский арбитраж, сообщили в Нафтогазе.

15:20. Белорусские компании транзитом через Россию поставляют во временно оккупированные районы Донбасса контрабандные товары, сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление.

14:39. За 2017 год наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали почти 400 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня.



11:43. Глава Минобороны Полторак заявил, что завод по производству боеприпасов начнут строить в следующем году

10:49. В 2018-м Минобороны намерено увеличить закупки и модернизацию вооружений на 21%, а на "Оплоты" выделить 300 млн грн.

10:00. Боевики около 15:00 21 декабря вели снайперский огонь по позициям ВСУ возле Крымского Луганской области, сообщает пресс-центр штаба АТО. Огонь велся из временно оккупированных Сокольников одновременно с провокационными обстрелами из крупнокалиберного стрелкового оружия и АГС.

09:13. Группа ИС: в район Бахмутской трассы гибридная российская армия подтягивает реактивную артиллерию "Град".

07:51. Группа Вellingcat показала интерактивную карту артобстрелов Донбасса с территории России летом 2014 года.

06:40. За минувшие сутки террористы 16 раз нарушали режим тишины, применяли танки. Погиб военный, двое ранены.

06:31. Меркель и Путин обсудили вывод военных РФ из СЦКК в Донбассе.

05:54. Председатель Хельсинкской комиссии США и старший член Комитета по вооруженным силам Сената Роджер Викер положительно оценил решение Белого дома о коммерческих поставках Украине стрелкового оружия, назвав это первым шагом в помощи воюющей стране с агрессией РФ.

04:49. СЦКК: боевики саботируют пропуск граждан через контрольные пункты.

03:06. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что Канада не получала еще от украинской стороны просьб о предоставлении оружия после включения Украины в список стран, в которые разрешен канадский экспорт автоматического стрелкового оружия.

21 ДЕКАБРЯ

21:14. США ввели санкции против экс-командира Беркута Кусюка.

19:59. Суд приговорил военного ВСУ к 14 годам заключения за госизмену.

19:53. Боевики с полуночи 21 декабря семь раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. В четырех случаях украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов. При обстрелах террористы применяли 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных видов, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

18:20. Совет Евросоюза продлил секторальные экономические санкции против государства-агрессора России на очередные полгода - до 31 июля 2018 года.

15:47. В Донецкой области вблизи контрольного поста ВСУ и Госпогранслужбы Березовое-2 на растяжке подорвался мужчина.

13:47. В Кремле, комментируя возможные поставки американского оружия ВСУ, заявили, что это "снова развяжет кровопролитие".

10:04. Военное телевидение Украины показало последствия обстрела боевиками жилых кварталов Зайцево из РСЗО Град.

06:30. В прошлые сутки в зоне АТО погиб украинский военный. Ранены четверо военных.

06:03. Франция призвала Россию пересмотреть решение об отзыве российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе.



05:36. Боевики в Донбассе расположились в 500 метрах от Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

20 ДЕКАБРЯ

21:47. Британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, с которой сбили самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение. Об этом говорится в ежегодном докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании.

19:43. Президент Петр Порошенко заявил о возросшей опасности эскалации конфликта на востоке Украины, в связи с чем приняты шаги по усилению украинской группировки в Донбассе, вероятно, представителями Франции и Германии.

18:53. В МИД Германии обеспокоены решением России вывести своих представителей из состава Общего центра по координации и контролю режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

14:42. Украинский переговорщик в минской подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук опубликовал выдержку из отчета миссии ОБСЕ в Донбассе, которая, по его словам, свидетельствует о том, что российские офицеры де-факто вышли из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) еще 18 декабря 2017 года - за день до их официального отзыва Москвой.

14:41. Газпром продолжает выставлять Нафтогазу счета за поставленный во временно оккупированный Донбасс газ. Эта сумма достигла $1,3 млрд за весь период оккупации ОРДЛО.

12:53. Россия отозвала своих представителей из СЦКК для того, чтобы усерднее обвинять ВСУ в нарушении режима тишины на востоке Украины, считает министр обороны Степан Полторак.

11:47. Российские кураторы созданных на востоке Украины террористических организаций приказали марионеткам "искать украинских агентов" среди тех жителей временно оккупированных районов Донбасса, которые получили украинские биометрические документы.

11:08. Народные депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса №7163 16 января 2018 года, сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

11:04. Вечером 19 декабря при выезде из Украины через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области в группе российских офицеров из состава СЦКК был обнаружен подполковник ВС РФ, который незаконно посещал временно оккупированный Крым.

09:38. Источник насилия на востоке Украины - это страна-агрессор Россия и ее марионетки в Донбассе, а эскалация в последние недели перед Новым годом связана с тем, что Кремль отозвал российских офицеров из СЦКК, заявили в Госдепартаменте США.

09:04. Сегодня в Минске состоится последнее в 2017 году заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе, на котором Киев попытается договориться о запланированном крупном обмене заложников боевиков и перемирии на зимние каникулы.

06:45. Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.

06:22. В прошлые сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных. Еще пятеро военных ранены и один получил боевую травму.

19 ДЕКАБРЯ

23:58. Россия отозвала своих офицеров из СЦКК накануне эскалации ситуации в Донбассе. Об этом написал представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

19:01. Российско-террористические войска днем 19 декабря обстреляли оборонительные укрепления ВСУ вокруг Зайцево Донецкой области из РСЗО БМ-21 Град, выпустив в общей сложности 20 ракет.

16:05. Генпрокуратура назвала обстрел боевиками Новолуганского вооруженной агрессией Российской Федерации.

15:59. Воевавший против украинских военных и добровольцев в Донецком аэропорту 23-летний житель Добропольского района Донецкой области получил восемь лет тюрьмы.

14:59. Российско-террористические войска после обстрела из реактивной артиллерии Новолуганского на Светлодарской дуге обстреляли временно подконтрольную им Кадиевку (бывший Стаханов), сообщили в штабе АТО.

14:26. С 11 по 17 декабря включительно, по предварительным оценкам наблюдателей ОБСЕ, в Донбассе зафиксировано около 16 тысяч нарушений режима прекращения огня.

13:52. Старший бригады военных врачей в Светлодарской районной больнице рассказал о пострадавших в результате обстрела гибридными войсками РФ Новолуганского.

13:12. Украинские и российские военнослужащие - представители в СЦКК вместе покинули временно оккупированные боевиками районы Донбасса и выехали в Соледар в свободной части Донецкой области.

11:54. Верховная Рада намерена разрешить без повторного осмотра устанавливать инвалидность участникам антитеррористической операции в Донбассе в случае ампутации конечности.

11:28. Украина готовит официальное обращение в Парламентскую ассамблею НАТО по поводу участия наемников из Сербии в войне России против Украины на стороне подконтрольных Кремлю террористических организаций ЛНР-ДНР.

09:59. В Минске 20 декабря попробуют договориться о прекращении огня в Донбассе хотя бы на новогодние праздники и зимние каникулы, однако вывод российских офицеров из СЦКК делает эту цель почти недостижимой. Об этом заявил представитель Украины в минской подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук.

09:57. В Новолуганском Донецкой области, обстрелянном боевиками из реактивной артиллерии, развернут гуманитарный штаб.

09:13. На донецком участке фронта появилась группа воюющих за террористов ДНР сербских наемников-снайперов во главе с военным преступником Деяном Беричем по уголовной кличке "Деки", сообщили в штабе АТО.

06:30. Ситуация на фронте сохраняет тенденции к обострению. Боевики продолжают применять запрещенные минометы и тяжелую артиллерию. На луганском направлении эпицентром огневой активности российских наемников осталась Светлодарская дуга. Также не прекращались обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское. За минувшие сутки террористы 16 раз обстреляли позиции сил АТО. В половине случаев ВСУ открывали ответный огонь, ни один украинский военный не пострадал.

01:59. Штаб показал фото Новолуганского после обстрелов боевиками из РСЗО Град.

18 ДЕКАБРЯ

23:21. Дональд Трамп представил стратегию нацбезопасности США, в которой РФ и ее ядерное оружие названы главной угрозой, а вторжения в Грузию и Украину - демонстрацией готовности нарушать суверенитет государств в регионе.

21:11. В результате обстрела боевиками поселка Новолуганское Донецкой области ранения получили 8 местных жителей.

20:52. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о вероятности повторного удара по поселку Новолуганское, местные в укрытиях.

18:12. В Донбассе боевики обстреляли Новолуганское из реактивных систем залпового огня "Град". Есть жертвы среди местных жителей, срочно проводится эвакуация.

17:50. СБУ заявила о разоблачении антиукраинских модераторов в соцсетях

15:41. 14-15 декабря главари подконтрольных Кремлю террористических организаций в Донбассе добавили в списки обмена украинских заложников на нужных им людей дополнительные имена, чем внесли "серьезную сумятицу" в переговорный процесс и определение даты, сообщила Ирина Геращенко.

15:16. Российско-террористические войска на Светлодарской дуге фронта обстреляли из артиллерии позиции "Грузинского легиона", который входит в 25-й отдельный мотопехотный батальон ВСУ "Киевская Русь".

13:54. Государство-агрессор Россия во вторник, 19 декабря, отзывает своих представителей из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе (СЦКК).

13:28. Трое военнослужащих погибли вчера, 17 декабря, на Светлодарской дуге фронта в результате вечернего минометного обстрела со стороны боевиков российской гибридной армии.

13:01. 10 человек осуждены в 2017 году за преступления против нацбезопасности Украины, и еще 43 - за террористическую деятельность. Об этом со ссылкой на данные военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщает пресс-служба ведомства.

12:56. Рассмотрение законопроекта о реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса №7163 стоит отложить до освобождения боевиками заложников и принятия решения о санкциях против государства-агрессора России. Такое предложение озвучил лидер фракции БПП Артур Герасимов.

09:19. Завтра, 19 декабря, гибридная российская армия в Донбассе намерена активизировать работу своих диверсионно-разведывательных групп для подрывной работы против военных объектов Вооруженных Сил Украины, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

06:41. В прошлые сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных. На Светлодарской дуге боевики вели огонь из 152-мм тяжелой артиллерии.

00:56. Для решения конфликта в Донбассе придется привыкать к такому слову, как "компромисс". Об этом сказал представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук. Но есть красная линия, где компромиссов не может быть - граница, государство, структура и так далее.

17 ДЕКАБРЯ

18:31. С начала суток боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на луганском и донецком направлениях. Дважды украинские военные открывали отвестный огонь. Потерь среди солдат ВСУ нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

08:56. В следующем году стоит ожидать усиления международного давления на Россию путем расширения санкций и увеличения помощи Украине в сфере безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

07:25. За минувшие сутки российско-террористические войска 31 раз обстреляли позиции ВСУ. В ответ украинские военнослужащие 22 раза подавляли огневую активность оккупантов из оружия, не запрещенного минского договоренностями. В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения.

16 ДЕКАБРЯ

22:45. Российское правительство и глава государства-агрессора Владимир Путин считают, что Донбасс уже не стоит потраченных на него усилий. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

19:42. Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры задержали в районе проведения АТО предполагаемых участников организованной наркогруппировки, в состав которой входили также работники Нацполиции.

19:00. Боевики гибридной армии РФ с полуночи 16 декабря 11 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. Почти в каждом случае украинские военнослужащие давали оккупантам адекватный ответ. При обстрелах террористы применяли 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП и пехотное вооружение.

18:21. В ОРДЛО кремлевские наемники совместно с иностранными журналистами снимали постановочное видео с целью дискредитации ВСУ, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

18:14. Подконтрольные Кремлю боевики провокационным обстрелом сорвали ремонтно-восстановительные работы в Травневом Донецкой области.

15:15. Россия собирается отозвать своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

14:19. Подконтрольные Кремлю боевики устанавливают во временно оккупированном Донбассе кассетные противопехотные мины, чем ставят под угрозу жизни гражданских лиц, сообщили в Минобороны.

12:54. В Николаевской и Луганской областях к тюремным срокам приговорили троих боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР.

11:30. СБУ обнаружила у линии разграничения в Донецкой области тайник с минами МОН-50 и ОЗМ-72, минным взрывателем МВЭ-72 и тремя противопехотными минами ПМН-2. Согласно выводам экспертов, маркировки и год изготовления боеприпасов свидетельствуют об их российском происхождении.

Фото: пресс-центр СБУ

10:46. В результате российской агрессии в Крыму и Донбассе Украина утратила контроль над рядом ядерных объектов на временно оккупированных РФ территориях. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил во время выступления на заседании Совбеза ООН.

07:35. Министр иностранных дел Павел Климкин на встрече в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутеррешем поговорил о перспективах миротворческой миссии ООН в Донбассе.

06:20. За минувшие сутки на фронте уменьшилось количество обстрелов. Боевики на некоторых участках линии разграничения продолжают грубо нарушают минские договоренности, применяя запрещенные минометы. Всего за сутки террористы восемь раз обстреливали позиции сил АТО. В половине случаев ВСУ открывали ответный огонь. В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

01:59. В РФ насчитали 400 "россиян-политзаключенных" в тюрьмах Украины.

15 ДЕКАБРЯ

23:26. Франция призвала РФ повлиять на боевиков для прекращения огня.

21:53. МИД протестует против продления ареста Павла Гриба в России.

20:37. Подозреваемого в терроризме российского военнослужащего Виктора Агеева, который находится в СИЗО Старобельска Луганской области, нет в списках на обмен, который должен состояться до новогодних праздников.

16:05. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что с начала конфликта в Донбассе стороны удалились от его решения "больше, чем когда-либо".

15:15. Политзаключенного Гриба оставили за решеткой в РФ до весны

14:29. СБУ заявила о задержании российского разведчика: видео

11:39. Сколько будут получать военные с Нового года: инфографика

10:39. Боевики искали диверсантов и "брали дань" с местных в Моспино. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

10:18. Оккупанты назначили писателя заведующим пропагандой в Донбассе

06:10. Под конец вчерашних суток на фронте возросло количество обстрелов. Из вооружения БМП боевики обстреливали позиции сил АТО у Светлодарска. В пригороде Марьинки российские наемники применили танк. За минувшие сутки оккупанты 24 нарушали режим прекращения огня. В половине случаев ВСУ открывали ответный огонь. В результате боев двое украинских военных получили ранения, еще двое - боевые травмы.

02:53. Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Комиссии Украина-НАТО заявил, что страна-агрессор Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства в любое время в зависимости от внутриполитической ситуации в РФ.

01:38. В Одессе выпустили из СИЗО подозреваемых в сепаратизме для обмена. По данным местного издания, в обмене примут участие 306 фигурантов уголовных производств и 74 украинских военнослужащих.

14 ДЕКАБРЯ

21:50. Лидеры ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ.

21.19. Подозреваемого в госизмене полковника ВСУ оставили в СИЗО.

18:53. Российско-террористические войска с полуночи 14 декабря восемь раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. Почти в каждом случае украинские военнослужащие отвечали оккупантам прицельным огнем. При обстрелах кремлевские наемники использовали минометы различных калибров, гранатометы и различное пехотное вооружение.

18:11. В Донецкой области суд приговорил гражданина РФ к 15 годам тюрьмы за убийства украинских военнослужащих в Донбассе.

17:49. Государства-члены НАТО уже давно должны были снять ограничения на предоставление Украине летального оружия, считает секретарь СНБО Александр Турчинов.

15:34. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Нацгвардия и другие правоохранительные органы должны быть готовы взять под контроль ситуацию в Донбассе при реализации мирного плана по деоккупации.

14:30. Путин обвинил Украину в том, что процесс обмена российских военнопленных, боевиков и других лиц на украинских заложников застопорился якобы из-за решений в Киеве.

13:55. Миротворческая миссия ООН может быть введена на неподконтрольную Украине территорию востока страны только после прямых переговоров Киева и кремлевских марионеток на оккупированной Россией части Донбасса, заявил Путин.

13:25. Российский президент Владимир Путин заявил, что на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей созданы "самодостаточные военные формирования", которые "защитят народ Донбасса от резни националистическими батальонами".

12:29. Полиция разоблачила 35-летнего жителя Краматорска, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях.

11:29. Жители села Травневое на Светлодарской дуге фронта, которое с ноября 2017 года находится под контролем ВСУ, развенчали ложь подконтрольных Кремлю СМИ о "репрессиях" против гражданских со стороны военнослужащих и якобы бегстве селян на подконтрольную боевикам территорию.

11:04. Вблизи села Водяное Волновахского района Донецкой области гибридная армия использует новую тактику стрельбы. Она заключается в том, что боевики прикрывают шумом от крупнокалиберного оружия обстрел АГС или снайперов. Об этом сообщает мобильная пресс-группа штаба АТО.

10:38. Решив снять ограничения на продажу Украине летальных вооружений, Канада "выступила против минских соглашений" и "вступила во внутриукраинский конфликт". Такое мнение о вчерашней новости озвучил первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

06:48. В прошлые сутки в зоне АТО погиб украинский военный. Еще один получил ранения.

06:42. Ситуация на востоке Украины не улучшается, атаки на объекты гражданской инфраструктуры продолжаются. Об этом сказала спикер Государственного департамента США Хезерт Нойерт.

13 ДЕКАБРЯ

20:13. Боевики гибридной армии РФ с полуночи 13 декабря 19 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. В более чем половине случаев ВСУ давали агрессору адекватный ответ. При обстрелах террористы применяли 152-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

19:45. В Парламентской ассамблее Совета Европы одобрили проект резолюции, в котором содержится призыв к РФ прекратить всякую финансовую и военную поддержку боевиков в ОРДЛО.

16:52. Минкульт РФ попросил прокуратуру государства-агрессора не допустить показа на территории России украинского документального фильма "Война ради мира".

15:44. Очень важно реализовать идею полноценной миротворческой миссии ООН на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом на брифинге в Харькове после переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко заявил президент Польши Анджей Дуда.

14:37. Без ощутимого влияния на ситуацию в зоне АТО со стороны военно-гражданских администраций будет крайне сложно добиться успеха в охваченном войной регионе только за счет боевых и силовых действий. Такое мнение выразил командующий силами антитеррористической операции в Донбассе генерал-лейтенант Михаил Забродский.

13:51. На встрече президента Петра Порошенко с польским коллегой Анджеем Дудой будут согласованы усилия стран по противодействию российской агрессии.

11:52. Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, антихакерских средствах, а также инструментарии противодействия артиллерии врага. Об этом заявил экс-глава Пентагона Эштон Картер.

11:17. В суде Днепра, где рассматривают уголовное производство против боевиков гибридной российской армии, сбивших в 2014 году военно-транспортный Ил-76 ВСУ, в очередной раз отказались заочно судить террористов.

11:05. Сегодня ночью пророссийские наемники обстреляли окрестности Авдеевки и Донецкую фильтровальную станцию.

11:04. Комитет по вопросам обороны нижней палаты парламента Канады рекомендовал правительству страны предоставить Украине летальное вооружение для защиты от агрессии РФ, но при условии активной борьбы с коррупцией.

10:39. Источники LIGA.net рассказали, что в большинстве аптек захваченного боевиками Луганска преобладают лекарства российского производства.

10:04. В $350 млн, предусмотренных в оборонном бюджете США для армии Украины, входят средства для частичного восстановления украинских Военно-Морских Сил, пострадавших после захвата россиянами Крымского полуострова. Об этом пишет пресс-служба сенатора-республиканца Роберта Портмана.

10:02. Украинская армия в будущем может перейти на артиллерию калибра 155 мм, которую используют в странах - членах НАТО.

09:47. В ОБСЕ заявили, что боевики устроили облаву в Моспино недалеко от Донецка.

08:40. В Одессе прошли испытания новейших тактических дронов-невидимок Sparrow-LE.

06:45. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что режим санкций США против России не изменится до восстановления Украиной территориальной целостности.

06:36. На саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон отчитаются о выполнении минских соглашений сторонами конфликта в Донбассе для принятия решения о продлении санкций против РФ.

06:30. За прошлые сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный. Всего было 24 обстрела со стороны боевиков.

12 ДЕКАБРЯ

19:44. Боевики гибридной армии РФ с полуночи 12 декабря 11 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. Почти в каждом случае ВСУ давали агрессору адекватный ответ. При обстрелах кремлевские наемники применяли 122-мм артиллерию, 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

16:19. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма ­ до проведения выборов президента России встретятся лидеры стран нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия, - ред.).

15:47. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма cчитает, что ситуация в Донбассе не изменится до выборов президента России в 2018 году.

15:10. Дата освобождения украинских заложников до Нового Года уже определена, этим вопросом занимается лично президент Петр Порошенко. Об этом сегодня заявил журналистам в Киеве представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

15:05. До 1 августа 2018 года продлено соглашение между Украиной и Нидерландами о работе международной миссии защиты расследования трагедии лайнера рейса МН17 над Донбассом в 2014-м.

14:31. В принятом в первом чтении законопроекте о деоккупации Донбасса №7163 не хватает четкости в вопросах защиты прав и свобод человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине Фиона Фрейзер.

14:04. За три месяца мониторинговая миссия ООН зафиксировала 15 погибших среди мирных жителей в Донбассе.

12:04. Октябрьский райсуд Харькова признал невиновными двух бывших милиционеров, которые подозревались в незаконной перевозке с неподконтрольной территории Луганской области тротиловых шашек.

10:57. Во временно оккупированном Луганске в жилом доме квартала Дружбы взорвалась граната.

10:32. В подконтрольной Москве террористической организации ДНР на востоке Украины "крайне враждебно настроены" к украинскому блогеру Станиславу Асееву (Васину), которого там удерживают в заложниках. Его имени нет в списке на обмен, который запланирован на декабрь.

09:24. Боевики террористической организации запретили общаться наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с местными жителями временно оккупированной Горловки.

08:55. Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин готовится к новой войне на Ближнем Востоке, которая может перерасти в третью мировую. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

06:25. За минувшие сутки на фронте уменьшилось количество обстрелов, однако, на некоторых участках линии соприкосновения интенсивность обстрелов увеличилась в ночное время. Боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня. ВСУ открывали ответный огонь только в случаях, когда атаки угрожали жизни военнослужащих. В результате боев ни один украинский военный не пострадал.

03:28. Украина, Черногория, Норвегия и Албания присоединились к санкциям Европейского незаконно избранного "губернатора" временно оккупированного Севастополя Дмитрия Овсянникова.

01:41. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе зафиксировали почти 1150 взрывов за прошедшие выходные.

11 ДЕКАБРЯ

15:44. В результате обстрела боевиков из установок Град в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны частично обесточен город-сателлит Донецка Авдеевка.

15:40. Фильм "Киборги" о героической обороне военнослужащими и добровольцами территории Донецкого аэропорта режиссера Ахтема Сеитаблаева, который вышел в прокат 6 декабря, за первый уик-энд собрал 8 млн 186 тысяч 701 гривень.

12:56. На оккупированную территорию Донбасса прибыли еще около 120 кадровых российских офицеров. По данным военной разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в составе террористических оккупационных войск находятся свыше 3 тысяч кадровых российских военных.

12:50. Рискуя собственной жизнью, украинские военнослужащие в зоне проведения антитеррористической операции недалеко от Донецка вытащили из нейтральной полосы тело погибшего боевика гибридной российской армии и передали останки группе гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200".

12:02. 10 декабря специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям восстановили электроснабжение в селе Травневое Донецкой области.

10:04. Вчера, 10 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны на 26-м году жизни погиб боец Украинский добровольческой армии Виктор Зельманович.

09:32. В сети опубликована видеозапись с бойцами АТО, которые высказывают отношение к протестам в Киеве и, в частности, к призывам некоторых политиков к армии "разворачиваться и идти на на Киев".

09:12. Единственный контрольно-пропускной пункт в Луганской области - в Станице Луганской - возобновил работу.

06:16. В прошлые сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили легкие ранения. Еще один получил боевую травму. Их жизни ничего не угрожает.

10 ДЕКАБРЯ

18:49. В ОБСЕ опровергли фейк боевиков об обстрелах фосфорными снарядами со стороны ВСУ Донецкой фильтровальной станции. Наблюдатели зафиксировали взрывы неопределенного происхождения, но со стороны ОРДО.

18:00. С полуночи российские наемники 8 раз прицельно обстреливали позиции сил АТО. Почти в каждом случае ВСУ открывали ответный огонь. Эпицентром напряженности стало донецкое направление фронта. В районе Авдеевки боевики вели обстрелы в течение четырех часов. На луганском направлении в течение дня не зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня.

17:29. В зоне АТО пограничники нашли тайник с оружием из России.

15:37. По данным Минобороны, боевики обстреливали почти сутки позиции ВСУ вблизи Троицкого, Крымского и Луганского.

13:26. 10 декабря в Москве на фестивале "Артдокфест" во время показа фильма о войне в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и сорвали мероприятие.

12:11. В Днепре студенты разработали автоматизированный дрон, способный обнаруживать и захватывать вражеские беспилотные летательные аппараты.

11:53. Все злодеяния, которые совершает страна-агрессор РФ в Украине, методично фиксируются в Гааге. Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко.

09:35. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в пункте пропуска на границе вблизи села Успенка 29 грузовиков боевиков, которые выезжали из временно оккупированного Донбасса в РФ.

08:27. По данным штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков в Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал.

08:08. Вчера, 9 декабря, в Минске завершились переговоры советников президентов стран нормандской четверки.

9 ДЕКАБРЯ

23:00. Террористы по состоянию на 18:00 нарушили режим прекращения огня в Донбассе 14 раз, используя на луганском и донецком направлении минометы против украинских военных. Более чем в половине случае украинские военнослужащие вели ответный огонь из гранатометов и пулеметов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

15:31. Российский генерал-полковник в отставке Николай Ткачев, ключевой фигурант по делу о трагедии со сбитым летом 2014 года над Донбассом боингом не исключает, что подаст в суд на Bellingcat и TheInsider, которые назвали его причастным к крушению лайнера рейса МН17.

13:05. Боевики не открыли контрольно-пропускной пункт Золотое на время ремонта КПВВ Станица Луганская. На этих выходных, 9-10 декабря, в Луганской области нет ни одного работающего пропускного пункта.

08:52. В субботу и воскресенье, 9-10 декабря, закрыт контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская. Идет ремонт моста за КПВВ и в понедельник пункт снова должен открыться.

08:29. Без согласия России разместить миротворческую миссию в Донбассе будет невозможно. Об этом сказал спецспредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

06:45. За минувшие сутки ситуация на фронте осложнилась. В результате боев погибли четыре украинских военнослужащих и двое получили травмы различной степени тяжести. В темное время суток террористы накрыли огнем район КПВВ Золотое, который должен быть открыт сегодня, 9 декабря. Самым горячим участком фронта остается луганское направление. На донецком направлении пик вражеской огневой активности пришелся на первую половину суток.

02:53. Боевики намерены сегодня открыть так называемое "представительство" в Финляндии. Посол Украины в Финляндии призвал власть не допустить этого.

8 ДЕКАБРЯ

16:28. В Берлине не располагают информацией по поводу того, что голосование по продлению санкций против страны-агрессора РФ может состояться на саммите ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Об этом сегодня на брифинге сказал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

15:36. Боевики обстреливают жилые дома и создают гуманитарные проблемы для жителей населенного пункта Травневое Донецкой области.

15:09. Украина и Европейский Союз подписали несколько двусторонних документов в рамках рабочего визита делегации правительства в Брюссель.

14:34. В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе обнаружен заминированный тайник с оружием российского производства.

14:16. Пророссийские наемники удерживают во временно оккупированном Донбассе 168 украинских заложников. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

12:15. Литва передаст Украине цифровые ретрансляторы, которые будут установлены на востоке страны для противодействия радио- и телепропаганде страны-оккупанта Российской Федерации.

11:24. Добропольский городской районный суд Донецкой области признал ранее судимого гражданина к пожизненному сроку тюремного заключения, признав его участником террористической организации ДНР, который совершил тяжкие преступления.

10:50. Журналисты российского сайта The Insider и расследователи из международной группы Bellingcat идентифицировали ключевого фигуранта, которого разыскивает Совместная следственная группа по делу о трагедии со сбитым летом 2014 года над Донбассом лайнером рейса MH17.

10:45. Жилые дома поселка Водяное попали под минометный обстрел со стороны боевиков.

09:23. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал новый лагерь пророссийских наемников в 49 километрах от временно оккупированного Донецка.

09:03. На вчерашних переговорах главы Государственного департамента США Рекса Тиллерсона и его российского коллеги от МИД РФ Сергея Лаврова обсуждался вопрос миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и стороны, хоть и не пришли к какой-либо конкретике, провели "хороший диалог".

06:30. Луганское направление остается самым горячим участком фронта. В районе Счастья и Марьинки зафиксирован полет БПЛА российских наемников, что запрещено минскими договоренностями. За сутки боевики 17 нарушали режим прекращения огня. В половине случаев украинские военные открывали огонь в ответ. В результате боев ранены двое украинских военных, еще один - погиб, подорвавшись на растяжке.

03:36. Страна-агрессор Россия отказалась выдать Украине незаконно задержанного в оккупированном Крыму Валентина Выговского и он будет отбывать срок по обвинению в "шпионаже".

00:53. Оккупанты в Крыму предъявили Балуху новое обвинение

21:22. Глава министерства иностранных дел Павел Климкин провел двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи ОБСЕ в Вене.

7 ДЕКАБРЯ

18:54. С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Почти на каждую провокацию террористов украинские военные открывали ответный огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

16:01. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объяснил в цифрах, как Кремль "кормит" своих марионеток во временно оккупированном Донбассе в течение трех лет гибридной войны.

15:30. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что есть три путинские модели возвращения оккупированных территорий Донбасса.

14:30. После деоккупации захваченных территорий Украины - Крыма и части Донбасса Россия должна будет возместить причиненный стране и людям ущерб. Об этом на 24-м заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

13:47. Соединенные Штаты настаивают на выведении российских войск с захваченной части Донбасса: такое условие нормализации отношений США и РФ на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым поставил сегодня глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

13:44. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе "поставили в невыносимые условия", из-за чего российская сторона может прекратить работу в СЦКК.

12:42. В Луганской области на неизвестном устройстве подорвался местный житель села Катериновка.

11:45. Показали будни украинских военных в авдеевской промзоне.

10:54. Боевики вечером, 6 декабря открывали огонь по контрольному пункту въезда выезда (КПВВ) Марьинка.

09:48. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что во временно оккупированном Донецке в мусоровоз попала мина, в результате чего ранения получил мужчина.

06:40. За прошлые сутки не пострадал ни один военный, боевики 27 раз обстреливали позиции сил АТО.

6 ДЕКАБРЯ

14:53. Боевики при обстреле позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Новоселовки в Донецкой области применилифосфорную мину, которая запрещена минскими соглашениями.

14:52. Воевавшим в зоне АТО будет выплачена единовременная денежная премия.

14:41. Закон №4995, которым регулируется вопрос обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей, былподписан президентом Петром Порошенко.

12:16. Украина празднует день Вооруженных Сил: фото защитников.

12:08. 9 и 10 декабря на единственном контрольно-пропускном пункте в Луганской области в Станице будет временно прекращен пропуск граждан.

10:03. Источники LIGA.net сообщили, что так называемых бюджетников в захваченном боевиками городе предупредили о возможных задержках заплаты в декабре.

08:16. Вооруженные Силы Украины надежно сдерживают пророссийских наемников в Донбассе, тем самым закладывая прочную основу для дальнейшего освобождения оккупированных территорий от агрессора. Об этом заявил командующий силами АТО стал генерал-лейтенант Михаил Забродский.

06:30. За прошлые сутки в зоне АТО не пострадал ни один украинский военный.

5 ДЕКАБРЯ

22:42. По информации разведки штаба АТО, в ночь на 6 декабря боевики намерены обстрелять ряд населенных пунктов на неподконтрольной Украине территории.

19:21. Боевики гибридной армии РФ с полуночи 5 декабря 13 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в штабе АТО. При обстрелах террористы применяли 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Эпицентром противостояния остается луганское направление.

18:20. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил в районе Станицы Луганской 10 декабря 2017 года.

16:52. Кремлевские наемники создают во временно оккупированном Донбассе зону экологического бедствия, заявили в штабе АТО.

16:10. Миссия ООН в Донбассе должна иметь широкий мандат, быть многочисленной и распространяться на всю неподконтрольную Украине территорию; только согласившись с такими условиями Россия может рассчитывать на улучшение отношений с Западом. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

14:31. Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект об уголовной ответственности за отрицание факта российской военной агрессии против Украины.

13:58. Украинский кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев после фильма "Киборги" начал работу над новым проектом - об одном дне из жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, когда его не пустили в оккупированный Крым.

12:51. Боевики из 120-мм артиллерии обстреляли Врубовку в Попаснянском районе Луганской области.

12:17. Верховная Рада продлила соглашение с Нидерландами по расследованию катастрофы МН17.

12:08. Министерство иностранных дел Литвы выделило 50 тысяч евро на предоставление гуманитарной помощи Украине.

11:35. Выходящая 7 декабря в широкий кинопрокат военная драма "Киборги" имеет еще и телеверсию, которую вскоре покажут на украинском телевидении.

11:11. Сегодня бойцы АТО с передовой в Донбассе передали свои поздравления волонтерам, чей праздник отмечают во всем мире.

10:01. Прокуратура Международного уголовного суда зафиксировала более 1,2 тысяч случаев возможного совершения преступлений в Донбассе с начала развязанной Кремлем гибридной войны против Украины.

09:35. Президент США Дональд Трамп может в этом году подписать законопроект о предоставлении Украине $50 млн на летальное вооружение

08:39. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали флаги страны-агрессора РФ во временно-оккупированном Луганске.

06:30. Самым горячим участком фронта остается Светлодарская дуга на луганском направлении. У населенного пункта Луганское произошел пятичасовой бой, в котором силы АТО ликвидировали одного и ранили двоих террористов. ВСУ отразили атаку ДРГ из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ. За минувшие сутки боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня. В результате боев трое украинских военных были ранены.

03:25. Воевавшая в АТО россиянка заявила, что ГМС не дает ей гражданство.

03:44. По данным ООН, Украина на первом месте в мире по смертности от разрыва мин.

20:48. Миссия ОБСЕ фиксирует ухудшение ситуации в Донбассе

21:16. Посол США в РФ Джон Хантсман сообщил, что очередной раунд переговоров между специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым пройдет на следующей неделе.

4 ДЕКАБРЯ



18:09. Сегодня одно из подразделений ВСУ, которое выполняет боевые задачи в данном районе, отразил нападение ДРГ российско-оккупационных войск. В результате боевого столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого и спешно ретировались.

16:34. Один из главарей террористической организации ЛНР Игорь Корнет, которого боевики называют "министром внутренних дел" и который организовал "мятеж" против экс-главаря луганских террористов Игоря Плотницкого, стал фигурантом дела об убийстве во временно оккупированном Луганске россиянина Артема Булгакова, которое сейчас расследует Следственный комитет России.

15:55. Представитель гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что масштабный обмен украинских заложников должен состояться до Нового года.

15:54. В зоне АТО замечены кассетные боеприпасы российского производства (КПОМ-2) с противопехотными осколочными минами (ПОМ-2). Нанесенное на них маркировки четко указывает, что они были изготовлены в 1993 году на российском военном заводе.

15:22. Лидера Самопомощи, мэра Львова Андрея Садового вызвали в СБУ из-за карты с террористическими организациями ДНР и ЛНР, которая была представлена на форуме безопасности во Львове.

14:03. Польша предлагает Украине и другим странам перейти к более широкому формату переговоров по разрешению конфликта в Донбассе, в частности женевскому (Украина, Россия, ЕС и США, - ред.). Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

11:59. Верховная Рада рассмотрит во втором чтении проект закона о реинтеграции временно оккупированных районов Донбасса №7163 на следующей пленарной неделе (19-22 декабря), после принятия госбюджета на 2018 год. Об этом на заседании согласительного совета парламента в понедельник, 4 декабря, сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

11:54. Вчера вечером под обстрел боевиками попал автомобиль мирного жителя в Майорске.

10:46. Украина восстановит суверенитет на всей своей территории, включая временно оккупированный Донбасс и Крым. Об этом в интервью Европейской правде заявил командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

10:30. Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес cчитает, что сейчас нельзя говорить об опасности полномасштабного вторжения войск страны-агрессора РФ в Украину.

09:42. ФСБ разработала план по информационным вбросам на подконтрольной Украине территории Донбасса.

09:34. Соединенные Штаты не видят "заметного прогресса" в разрешении войны России против Украины из-за позиции Москвы по этому вопросу. Об этом в интервью прокремлевскому изданию Ведомости заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

06:15. В прошлые сутки в зоне АТО погиб один украинский военный. Ранены трое, еще один военный получил боевую травму.

3 ДЕКАБРЯ

18:50. С начала суток боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

12:53. США будут и дальше укреплять обороноспособность Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

07:51. Надежды на улучшение в ближайшее время отношений между Западом и Россией пока нет, заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

07:22. За минувшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен, еще двое получили боевые травмы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

2 ДЕКАБРЯ

23:33. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возобновлении контактов нормандской четверки в ближайшем будущем.

18:25. В Донецкой области боевики из минометов обстреляли жилой квартал Авдеевки.

16:51. В Верхнеторецком во время обстрела боевиков ранена женщина.

16:33. Украинская сторона СЦКК заявила, что распространенное СМИ ОРДО "письмо" жителей населенного пункта Гладосово первому заместителю председателя СММ ОБСЕ Александру Хугу - фейк.

14:18. Двое украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, один из них позже умер в больнице.

13:15. Боевики заблокировали восстановление электричества в Травневом и Катериновке. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК.

11:15. Под обстрел боевиков попали жилые дома в Марьинке. Уже обнаружили один поврежденный жилой дом.

08:30. Населенные пункты Травневое и Гладосово в Донецкой области находились на подконтрольной Украине территории и их никто не освобождал. Об этом заявил офицер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин.

06:20. Луганский направление фронта продолжает оставаться эпицентром вооруженного противостояния. С наступлением темноты по укреплениям на Светлодарской дуге боевики, применяя БМП, выпускали мины различных калибров каждые три-четыре минуты. За сутки террористы 26 раз нарушали режим прекращения огня. В половине случаев ВСУ открывали ответный огонь. Во время боев один украинский военный получил ранения.

1 ДЕКАБРЯ

20:20. СБУ зарегистрировала уголовное производство по факту презентации на Львовском форуме безопасности карты Украины с обозначением на ней фейковых "народных республик ДНР и ЛНР".

18:35. Боевики с полуночи 1 декабря десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. При обстрелах террористы применяли минометы различных калибров, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

16:46. В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в настоящее время работают 39 наблюдателей из России, сообщил первый замглавы СММ Александр Хуг.

15:54. Делегация Нацгвардии штата Калифорния во главе с генерал-майором США Дэвидом Болдуином побывала в 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ "Десна". В ходе визита руководитель американской группы прокатился на танке Т-64 и пострелял из зенитного орудия.

14:48. Во временно оккупированном Луганске после побега бывшего главаря террористов Игоря Плотницкого на зданиях так называемых райотделов полиции и бывшего областного МВД появились российские флаги.

13:23. В районе населенного пункта Гольмовский недалеко от временно оккупированной Горловки зафиксированы работы по инженерному оборудованию передовых позиций российско-оккупационных войск.

13:04. Специальному представителю Государственного департамента США по Украине Курту Волкеру продлили мандат для работы по соответствующей теме.

11:52. Мост на единственном контрольно-пропускному пункте в Луганской области в Станице находится в ужасном состоянии из-за наступлением холодов.

11:02. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поддержал позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона о необходимости размещения в Донбассе миротворческого контингента ООН.

10:53. Источники LIGA.net в захваченном российско-террористическими войсками Луганске сообщают, что больницах и поликлиниках отмечается "кадровый голод".

09:50. По состоянию на вечер 30 ноября Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области полностью контролируется силами АТО.

06:15. Луганское направление стало самым горячим участком фронта за прошлые сутки. Боевики вели огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового вооружения. За сутки террористы 25 раз нарушали режим прекращения огня по всей линии разграничения. В половине случаев ВСУ открывали ответный огонь. В результате боев один украинский военный получил ранения, сообщает штаб АТО.

04:51. Министерство обороны намерено в следующем году увеличить финансирование аэроразведки.

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