Генштаб показал карту, где Суджа не под контролем ВСУ. Deepstate пишет о потери города

Напрямую военные не сообщают об этом

Украинский военный в Судже в 2024 году (Иллюстративное фото: EPA)

Утром 15 марта Генеральный штаб опубликовал карты боевых действий – согласно одной из них, Силы обороны вышли из Суджи Курской области.

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Ситуация на карте актуальна по состоянию на 14 марта:

Синий цвет – территория, контролируемая Силами обороны в Курской области (Карта: Генеральный штаб ВСУ)

Генштаб сообщал о 20 боестолкновениях за минувшие сутки, но не уточняется, где именно они произошли.

Военные зафиксировали 19 авиаударов, применение 28 управляемых бомб и 232 артиллерийских обстрела со стороны захватчиков.

Также на карте военных не фиксируется окружение украинских защитников в Курской области: у Сил обороны есть выход к границе.

В своем сообщении Генштаб не говорит об утрате Суджи напрямую. Тем временем украинский аналитический проект Deepstate сообщает, что россияне заняли город.

По его данным, ситуация в Курской области выглядит так:

Синий цвет – территория, контролируемая Силами обороны в Курской области; серый – неизвестно, под чьим контролем, так называемая серая зона (Карта: Deepstate)

Синий цвет – территория, контролируемая Силами обороны в Курской области; серый – неизвестно, под чьим контролем, так называемая серая зона (Карта: Deepstate)