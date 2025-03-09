Маск: Starlink никогда не выключит свои терминалы в Украине
Американский предприниматель и чиновник Илон Маск заявил, что его проект Starlink никогда не выключит терминалы спутниковой связи в Украине. Об этом он написал в своей соцсети X.
"Чтобы быть максимально ясным, вне зависимости от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы", – написал он.
Он пояснил, что в предварительных заявлениях утверждал, что без Starlink "украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все остальные коммуникации".
Он подчеркнул, что его проект никогда бы не пошел на отключение Starlink для Украины и "не использовал бы это как разменную монету".
Выключал ли Маск Starlink в Украине раньше?В 2023 году произошел скандал из-за отрывка из биографии Маска, согласно которому он в 2022-м распорядился выключить Starlink в Крыму, чтобы сорвать атаку Украины против российского Черноморского флота. Сам миллиардер заявлял, что не выключал систему, а отказался ее включать по запросу Украины. Глава военной разведки Буданов также говорил, что Маск не выключал терминалы, а с тех пор, как сеть спутниковой связи включили над Крымом, проблем не было.
После скандала стало известно, что Минобороны США заключило со SpaceX контракт на Starlink для Украины. Инцидент 2022 года расследовал комитет Сената США.
- Накануне Маск заявил: "Я буквально вызвал Путина на бой лицом к лицу из-за Украины, а моя система Starlink является основой украинской армии. Вся их линия фронта разрушится, если я ее выключу". Это была одна из серии его антиукраинских сообщений.
- Глава МИД Польши Сикорский заявил, что его страна будет искать альтернативы системам Starlink для Украины, если компания SpaceX окажется ненадежным поставщиком.
- Госсекретарь США Рубио в ответе Сикорскому заявил, что никто не угрожал отключить Украину от Starlink. Он призвал своего коллегу поблагодарить, поскольку якобы "без Starlink Украина бы эту войну давно проиграла, и россияне были бы сейчас на границе с Польшей".