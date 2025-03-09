Маск: Starlink никогда не выключит свои терминалы в Украине

Миллиардер отметил, что его проект "не использовал бы это как разменную монету"

Илон Маск (Фото: Al Drago/EPA)

Американский предприниматель и чиновник Илон Маск заявил, что его проект Starlink никогда не выключит терминалы спутниковой связи в Украине. Об этом он написал в своей соцсети X.

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"Чтобы быть максимально ясным, вне зависимости от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не выключит свои терминалы", – написал он.

Он пояснил, что в предварительных заявлениях утверждал, что без Starlink "украинские линии связи разрушились бы, поскольку россияне могут заглушить все остальные коммуникации".

Он подчеркнул, что его проект никогда бы не пошел на отключение Starlink для Украины и "не использовал бы это как разменную монету".

Выключал ли Маск Starlink в Украине раньше? В 2023 году произошел скандал из-за



После скандала стало известно, что Минобороны США В 2023 году произошел скандал из-за отрывка из биографии Маска , согласно которому он в 2022-м распорядился выключить Starlink в Крыму, чтобы сорвать атаку Украины против российского Черноморского флота. Сам миллиардер заявлял , что не выключал систему, а отказался ее включать по запросу Украины. Глава военной разведки Буданов также говорил , что Маск не выключал терминалы, а с тех пор, как сеть спутниковой связи включили над Крымом, проблем не было.После скандала стало известно, что Минобороны США заключило со SpaceX контракт на Starlink для Украины. Инцидент 2022 года расследовал комитет Сената США.

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