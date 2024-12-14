Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 14 декабря
- Зеленский: Есть данные, что солдаты КНДР уже в штурмах Курской области, их заметное количество. Появились предварительные данные, что россияне стали применять северокорейских военных в штурмах в Курской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что потери среди северокорейских военных "уже тоже заметны".
- Украина атаковала "Стального коня" в Орловской области России. В ночь на 14 декабря Украина ударила по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области России, сообщил Генштаб ВСУ. Нефтебазу поразили подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. На месте начался мощный пожар.
- В Краснодарском крае горели истребитель Су-30 и локомотивы – видео ГУР. В российском Краснодарском крае на аэродроме сожжен истребитель, а днем ранее пожар вывел из строя три железнодорожных локомотива, сообщило ГУР. Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины, отметили в разведке.
- В Минобороны объяснили, почему отдали ГПСУ 23 млрд грн на закупку оружия. Министерство обороны Украины прокомментировало LIGA.net перераспределение 23 млрд грн на закупки через Государственную пограничную службу Украины. Основной причиной этого решения явилось накопление на счетах Агентства оборонных закупок значительных средств, которые могли остаться неиспользованными до конца бюджетного года.
- В центре Днепра произошел взрыв: есть погибший, среди пострадавших полицейские – фото. В центре Днепра произошел взрыв: предварительно, погиб человек, есть раненые, среди которых двое полицейских, сообщила Национальная полиция. Местные ресурсы пишут о теракте, официально правоохранители пока не предоставили дополнительных подробностей.
- В Грузии победителем выборов президента объявили пророссийского экс-футболиста. В Грузии победителем президентских выборов, легитимность которых не признают действующий глава государства Саломе Зурабашвили и оппозиция, стал кандидат от руководящей Грузинской мечты, бывший футболист Михаил Кавелашвили.
- Президенту Южной Кореи все-таки объявили импичмент. В субботу, 14 декабря, парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Причиной импичмента стало "неудачное" введение военного положения. Это была вторая попытка импичмента. Первая была 7 декабря – тогда не хватило голосов, чтобы отправить президента в отставку.
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