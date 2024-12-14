Сім головних новин України та світу на 21:00 14 грудня
- Зеленський: Є дані, що солдати КНДР вже у штурмах на Курщині, їх помітна кількість. З'явилися попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Голова держави зауважив, що втрати серед північнокорейських військових "вже теж помітні".
- Україна атакувала "Стального коня" в Орловській області Росії. У ніч проти 14 грудня Україна вдарила по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ. Нафтобазу уразили підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. На місці почалася потужна пожежа.
- У Краснодарському краї горіли винищувач Су-30 і локомотиви – відео ГУР. У російському Краснодарському краї на аеродромі спалено винищувач, а днем раніше пожежа вивела з ладу три залізничні локомотиви, повідомило ГУР. Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України, наголосили у розвідці.
- У Міноборони пояснили, чому віддали ДПСУ 23 млрд грн на закупівлю зброї. Міністерство оборони України прокоментувало LIGA.net перерозподіл 23 млрд грн на закупівлі через Державну прикордонну службу України. Основною причиною цього рішення стало накопичення на рахунках Агенції оборонних закупівель значних коштів, які могли залишитися невикористаними до кінця бюджетного року.
- У центрі Дніпра стався вибух: є загиблий, серед постраждалих поліціянти – фото. У центрі Дніпра стався вибух: попередньо, загинула людина, є поранені, серед яких двоє поліціянтів, повідомила Національна поліція. Місцеві ресурси пишуть про теракт, офіційно правоохоронці поки не надали додаткових подробиць.
- У Грузії переможцем виборів президента оголосили проросійського ексфутболіста. У Грузії переможцем президентських виборів, легітимність яких не визнають чинна глава держави Саломе Зурабашвілі та опозиція, став кандидат від керівної Грузинської мрії, колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі.
- Президенту Південної Кореї все-таки оголосили імпічмент. У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту країни Юн Сок Йолю. Причиною імпічменту стало "невдале" введення воєнного стану. Це була друга спроба імпічменту. Перша була 7 грудня – тоді не вистачило голосів, щоб відправити президента у відставку.
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