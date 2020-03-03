Беспорядки в Новых Санжарах. Десять человек получили подозрения - полиция

Беспорядки в Новых Санжарах 20 февраля (Фото: пресс-служба полиции)

Полиция расследует восемь уголовных дел по столкновениям в Новых Санжарах, десять человек получили подозрения в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Расследование продолжается в производствах, открытых по статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка); ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Также речь идет о ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку), ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Пяти фигурантам вручили подозрения в совершении массовых беспорядков (ст. 294 Уголовного кодекса). Четверых из них взяли под ночной домашний арест. Ходатайство об избрании меры пресечения для пятого лица суд не удовлетворил.

В пресс-службе уточнили, что домашний арест с запретом покидать место жительства ночью получил также подозреваемый в посягательстве на жизнь полицейского (ст. 348 Уголовного кодекса)

По состоянию на 2 марта, еще двум лицам сообщили о подозрениях в совершении хулиганских действий (ст. 296 Уголовного кодекса) и двум фигурантам вручили подозрения в блокировании транспортных коммуникаций (ст. 279 Уголовного кодекса).

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