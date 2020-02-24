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Эвакуированные из Китая: украинцы не поддержали протесты - Рейтинг

Эвакуированные из Китая: украинцы не поддержали протесты - Рейтинг - Фото
Протесты в Новых Санжарах (Фото: exo.in.ua)
24.02.2020, 13:23

Поддерживают протесты против размещения в их регионе эвакуированных из Китая только 15% опрошенных

74% украинцев не поддерживают тех, кто протестует против размещения эвакуированных из Китая в их регионе. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг.

Поддерживают протестующих 15% опрошенных, затруднились с ответом 11%.

Больше всего поддерживающих протесты на востоке страны (19%), меньше всего - на юге (11%). Значимая разница наблюдается среди разных групп по образованию: протесты поддержали 21% опрошенных со средним, 15% со средним специальным и 12% с высшим образованием.

Также несколько больше поддерживающих протесты среди бедных - 20%, в то время как среди людей со средними доходами таких всего 9%.

Опрос проводился 22-23 февраля, в нем участвовали 1200 человек от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности не более 2,8%.

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Денис Юдин
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