Боевики обстреляли насосную станцию. Десятки населенных пунктов остались без воды
Вчера боевики обстреляли насосную станцию в серой зоне в Донецкой области, без воды остались около 50 населенных пунктов. Об этом сообщил в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
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По словам Кириленко, обстрел произошел около 17:00 6 апреля. Насосная станция между селами Висилевка и Крутая Балка была обесточена, подача воды прекращена. Сотрудники станции успели спрятаться в бомбоубежище, пострадавших нет.
Вода с этой станции подавалась на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, и Старокрымскую №1 и №2. Без водоснабжения остались Мариуполь, Волноваха, Доброполье, Покровск, Украинск, Докучаевск, Угледар, Белозерское, Горняк, Селидово, Белицкое, Мирноград, Новгородовка, а также десятки сел и поселков.
Мариуполь был оперативно переподключен к Старокрымскому водохранилищу, перебоев с поставкой воды не было, сообщает 0629.com.ua.
Сегодня, 7 апреля, саперы, энергетики и сотрудники компании Вода Донбасса осмотрят место обстрела, чтобы определиться с необходимыми работами. Восстановить водоснабжение смогут, когда миссия ОБСЕ гарантирует соблюдение режима тишины.
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