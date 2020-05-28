Дело Шеремета. Защите не показывают материалы дела – адвокат подозреваемой

Фото: Роман Пилипей/ЕРА

Несмотря на завершение досудебного следствия, за прошедшую неделю адвокаты подозреваемых в деле убийства журналиста Павла Шеремета так и не получили материалы следствия для ознакомления. Об этом сообщил адвокат подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь Николай Ореховский, передает Суспільне.

По его словам, адвокаты готовы ознакомиться с материалами в максимально короткие сроки и не планируют затягивать этот процесс.

На данный момент защита видела только части материалов уголовного производства, в полностью материалы не видел ни один из адвокатов.

Читайте также: Дело Шеремета. Деньги на залог для Дугарь собрали за три часа - адвокат