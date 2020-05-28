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Дело Шеремета. Защите не показывают материалы дела – адвокат подозреваемой

Дело Шеремета. Защите не показывают материалы дела – адвокат подозреваемой - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА
28.05.2020, 20:40

По словам адвоката Яны Дугарь, защитникам подозреваемых не показывают материалы дела об убийстве Павла Шеремета

Несмотря на завершение досудебного следствия, за прошедшую неделю адвокаты подозреваемых в деле убийства журналиста Павла Шеремета так и не получили материалы следствия для ознакомления. Об этом сообщил адвокат подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь Николай Ореховский, передает Суспільне.

По его словам, адвокаты готовы ознакомиться с материалами в максимально короткие сроки и не планируют затягивать этот процесс.

На данный момент защита видела только части материалов уголовного производства, в полностью материалы не видел ни один из адвокатов.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею АнтоненкоЮлии Кузьменко и Яне Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
  • 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.

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Наталия Медведева
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Павел Шеремет Яна Дугарь николай ореховский
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