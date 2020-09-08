Донбасс. Нарушения боевиков не имели масштабного характера – глава Генштаба

Боевики гибридной армии РФ хотят дискредитировать договоренности о перемирии, чтобы "иметь право" вести боевые действия на Донбассе, считает Корнийчук

Нарушения боевиков гибридной армии РФ перемирия на Донбассе не были масштабными. Об этом заявил в эфире Свобода слова на ICTV заявил начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, боевики за время перемирия вели в основном неприцельные обстрелы, расширяли позиции в сторону ВСУ, использовали беспилотники, занимались дистанционным минированием. Также вооруженных людей видели в серой зоне. "Но это не имело масштабного характера", – сказал он.

"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки, это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", – оценил возможность широкомасштабного наступления генерал.

Корнийчук считает, что действия боевиков сейчас направлены на дискредитацию договоренностей в Трехсторонней контактной группы в Минске: они хотят выставить Украину неспособной управлять армией, "чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия".

"Но ВСУ сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", – заверил Корнийчук.

Читайте также: Донбасс. Офис Зеленского назвал обстрелы провокациями и требует от РФ повлиять на боевиков

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.