В Украине практически еженедельно закладывают взрывчатку – глава Нацполиции

В большинстве случаев в Украине закладывают взрывчатку чтобы кого-то напугать или реализовать преступные намерения, говорит Клименко

В Украине практически еженедельно закладывают взрывчатку, часто это делают люди с проблемами с психическим здоровьем. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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"У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист, – сказал он.

Однако в большинстве случаев, говорит Клименко, эти люди хотят или кого-то напугать, или какие-то свои преступные намерения реализовать.

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Марк Сировой

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