В Украине практически еженедельно закладывают взрывчатку – глава Нацполиции
В большинстве случаев в Украине закладывают взрывчатку чтобы кого-то напугать или реализовать преступные намерения, говорит Клименко
В Украине практически еженедельно закладывают взрывчатку, часто это делают люди с проблемами с психическим здоровьем. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
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"У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист, – сказал он.
Однако в большинстве случаев, говорит Клименко, эти люди хотят или кого-то напугать, или какие-то свои преступные намерения реализовать.
- 21 июля 2020-го в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, он выдвинул требования украинским элитам, угрожал взорвать автобус и бомбу в городе. Силовики отказались от штурма, захватчик отпустил людей и вышел после беседы с президентом Владимиром Зеленским, который выполнил его требование.
- 23 июля в Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции. Позже он отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. 1 августа его застрелили во время задержания.
- 3 августа, в отделение банка в Киеве зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению". Требовал выйти в прямой эфир по ТВ, во время которого его и задержали. Взрывчатку в банке не обнаружили.
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