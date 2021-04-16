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Агрессия России. Аваков назвал Путина "бешеной собакой" у границ Украины

16.04.2021, 13:51
Агрессия России. Аваков назвал Путина
Арсен Аваков (Фото: Ян Доброносов/Facebook)

Из-за стягивания войск РФ к границам Украины министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "бешеной собакой" президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Facebook.

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"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!" – написал он.

Пост Авакова был посвящен седьмой годовщине создания в Украине добровольческих батальонов. Он призвал к единению для защиты страны "консолидированные силы государственников", гражданских патриотов-ветеранов, бойцов добробатов, регулярные силы ВСУ, МВД и резервистов.

"Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора у наших границ – готовимся решительно защищать свою Украину", – подытожил министр.

Читайте также: В случае авиаудара история российской боевой авиации закончится лет на пять – Арестович

Подробнее об эскалации российско-украинской войны читайте в хронике: Новая угроза. Главное об агрессии России против Украины – LIVE

Марк Сировой
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Донбасс владимир путин Крым арсен аваков армия рф границы
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