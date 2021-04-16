Агрессия России. Аваков назвал Путина "бешеной собакой" у границ Украины
Из-за стягивания войск РФ к границам Украины министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "бешеной собакой" президента России Владимира Путина. Об этом он написал в Facebook.
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"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!" – написал он.
Пост Авакова был посвящен седьмой годовщине создания в Украине добровольческих батальонов. Он призвал к единению для защиты страны "консолидированные силы государственников", гражданских патриотов-ветеранов, бойцов добробатов, регулярные силы ВСУ, МВД и резервистов.
"Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора у наших границ – готовимся решительно защищать свою Украину", – подытожил министр.
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- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- В Кремле тем времене говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распускают фейки о "подготовке наступления Украины" и грозят как минимум обострением на востоке.
Подробнее об эскалации российско-украинской войны читайте в хронике: Новая угроза. Главное об агрессии России против Украины – LIVE
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