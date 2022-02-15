Будет и летальное оружие. Канада увеличит военную помощь Украине и даст $500 млн кредита

На фоне угрозы нового вторжения России Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь, в том числе поставит летальное оружие. Также Оттава предоставит кредит на $500 млн для экономической устойчивости страны, сообщается на сайте канадского правительства.

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Отметается, что правительство Канады санкционировало предоставление Украине дополнительной военной помощи.

Оттава передаст Вооруженным силам Украины летальное оружие и различные предметы снабжения на сумму более $7 млн. Эта помощь включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различное сопутствующее оборудование.

Кроме того, Канада предоставит Украине кредит в размере до $500 млн для поддержки экономической устойчивости страны перед лицом российской военной агрессии. Это будет дополнением к кредиту в размере до $120 млн, который Канада предложила Украине 21 января.

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Марк Сировой

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