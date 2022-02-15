Будет и летальное оружие. Канада увеличит военную помощь Украине и даст $500 млн кредита
На фоне угрозы нового вторжения России Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь, в том числе поставит летальное оружие. Также Оттава предоставит кредит на $500 млн для экономической устойчивости страны, сообщается на сайте канадского правительства.
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Отметается, что правительство Канады санкционировало предоставление Украине дополнительной военной помощи.
Оттава передаст Вооруженным силам Украины летальное оружие и различные предметы снабжения на сумму более $7 млн. Эта помощь включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различное сопутствующее оборудование.
Кроме того, Канада предоставит Украине кредит в размере до $500 млн для поддержки экономической устойчивости страны перед лицом российской военной агрессии. Это будет дополнением к кредиту в размере до $120 млн, который Канада предложила Украине 21 января.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- На фоне угрозы вторжения России решили или уже начали поставлять Украине оружие США, Великобритания, Канада, Польша, страны Балтии, Чехия.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
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