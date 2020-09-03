Бутусов говорит, что его вызывают на допрос по делу о спецоперации против ЧВК Вагнера

Журналист считает, что "дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки"

Журналиста Юрия Бутусова вызвали в Офис генпрокурора на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины. Об этом Бутусов сообщил в своем Facebook.

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Он считает, что допрос будет касаться срыва спецоперации по задержанию 28 боевиков российской ЧВК Вагнера. Именно в рамках дела о российской агрессии, по информации Бутусова, "документировали вагнеровцев".

Допрос проведет замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрей Ткаченко. Именно он является старшим группы прокуроров по уголовному делу об агрессии РФ против Украины (№42014000000000457).

Бутусов опубликовал сообщение от Ткаченко с мессенджере, где тот просит журналиста явиться на допрос 9 сентября в 11:00. В самом сообщении о непосредственном предмете разговора, в том числе о деле вагнеровцев, ничего не сказано.

Бутусов согласился прийти в Офис генпрокурора и написал, что сообщит всю известную ему информацию.

"Президент Зеленский, глава ОП Ермак, начальник комитета по разведке Демченко получили информацию, что спецоперация проводится совместно со спецслужбами США, что курирует ее непосредственно сотрудник Т., что в эту операцию вложены немалые ресурсы как украинских, так и американских спецслужб. И тем не менее, было принято решение не портить отношения с Россией, не портить отношения с представителем Путина Дмитрием Козаком", - написал Бутусов.

Вадим Ребрина

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