"Чувствует, что проигрывает". За что Трамп атаковал Зеленского – объясняет аналитик

Почему поездка Зеленского в Пенсильванию так задела Трампа и его соратников, что они начали кампанию против Украины

Визит Зеленского на завод в Пенсильвании (Фото: EPA-EFE/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)

Дональд Трамп по опросам проигрывает президентские выборы Камале Харрис, поэтому нервничает и ищет, кого обвинить в возможном поражении. Мишенью стал украинский президент Владимир Зеленский, находящийся с недельным визитом в США. Он посетил завод в колеблющемся штате Пенсильвания, что республиканцы восприняли как поддержку демократов, поясняет в комментарии к материалу LIGA.net аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон атаку республиканцев на главу Украины.

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"Пенсильвания – один из ключевых колеблющихся штатов. От голосов оттуда может зависеть, кто станет следующим президентом. Визит был законным, но для республиканцев это аргумент о якобы поддержке Зеленским демократов", – говорит Дикинсон.

Психологически Трамп – пророссийский и лидер Украины его раздражает, убеждает он.

Большое значение в Пенсильвании играют украинская и польская диаспоры. А кампания Камалы Харрис в штате нацелена именно на поляков, уточняет Дикинсон. Например, кандидат прямо их предупредил: Трамп – против вас.

25 сентября спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что Украина должна немедленно уволить госпожу посла в США Оксану Маркарову. Причиной стала "организация партийного предвыборного мероприятия", а проще – поездки Зеленского на оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания.

26 сентября Зеленский сообщил, что США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму $7,9 млрд и введении санкций против России.