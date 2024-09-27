"Відчуває, що програє". За що Трамп атакував Зеленського – пояснює аналітик Atlantic Council

Чому поїздка Зеленського до Пенсильванії так зачепила Трампа і його соратників, що вони почали кампанію проти України

Візит Зеленського на завод у Пенсильванії (Фото: EPA-EFE/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES)

Дональд Трамп згідно з опитуваннями програє президентські вибори Камалі Гарріс, тож нервує й шукає, кого звинуватити у можливій поразці. Мішенню став український президент Володимир Зеленський, який перебуває із тижневим візитом у США. Він відвідав завод у штаті Пенсильванія, який вагається, що республіканці сприйняли за підтримку демократів, пояснює у коментарі до матеріалу LIGA.net аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон атаку республіканців на очільника України.

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"Пенсильванія – один із ключових штатів, що вагається. Від голосів там може залежати, хто стане наступним президентом. Візит був законним, але для республіканців це аргумент про нібито підтримку Зеленським демократів", – каже Дікінсон.

Психологічно Трамп – проросійський, і лідер України його дратує, переконує він.

Велике значення в Пенсильванії грають українська і польська діаспори. А кампанія Камали Гарріс у штаті націлена саме на поляків, уточнює Дікінсон. Наприклад, кандидатка прямо їх попередила: Трамп – проти вас.