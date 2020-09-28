Дело о ЧВК Вагнера. Журналистов Соколову и Бутусова вызывают на допрос в ГБР

Журналистов вызвали в рамках дела о разглашении секретных сведений, составляющих гостайну, повлекшем тяжкие последствия

Журналистку и телеведущую Янину Соколову и главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в рамках дела о возможной спецоперации против наемников ЧВК Вагнера, которое открыто по статье о разглашении государственной тайны. Об этом Соколова и Бутусов сообщили в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Соколова написала, что ее вызвали "по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью второй, статьи 328 УК, по факту возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну, повлекшего тяжкие последствия".

Журналистка также заверила, что на допрос 5 октября пойдет.

Бутусова вызвали на допрос на завтра, 29 сентября. Он написал, что расскажет "все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все – включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, замглаву ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбу, первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Марии Левченко. Думаю, это поможет скорейшему созданию Временной следственной комиссии ВР".

Читайте также: Спецоперация СБУ по ЧВК Вагнера. Арьев показал новые улики, призвал Зеленского "покаяться"

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.