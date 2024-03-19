Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 19 марта

Борис Писториус (Фото: EPA)

1. Шеф Пентагона открыл 20-й "Рамштайн". США ищут способы бесперебойной помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 20-е заседание в формате "Рамштайн", заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты бесперебойной помощи Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы Украина могла совершать очередные удары ради долгосрочной безопасности (подробнее).

2. "Рамштайн-20": Германия предоставит Украине пакет помощи на 500 млн евро, но без Taurus. Германия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на 500 млн евро, однако без дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. В частности, по данным Tagesschau, новый пакет помощи будет предусматриваться 100 единиц бронетехники для пехоты и 100 единиц транспортной техники (подробнее).

3. Чешская инициатива. Германия оплатит 180 000 боеприпасов для Украины – Писториус. Германия возместит расходы на 180 000 артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус в кулуарах встречи Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" (подробнее).

4. 300 броневиков и не только. Бельгия готовит крупнейший пакет помощи Украине на $450 млн. Бельгийское правительство передаст Украине пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут почти три сотни боевых бронированных машин LMV, а также три минных тральника, передают СМИ со ссылкой на министра обороны страны Людивина Дедондера (подробнее).

5. Рада будет голосовать за множественное гражданство, за мобилизацию пока не будет – источник. На следующем пленарном заседании Верховной Рады 20 марта народные депутаты будут голосовать в первом чтении за законопроекты о двойном гражданстве и декларировании иностранного гражданства. Нового мобилизационного законопроекта в повестке нет. Об этом говорится в документе, который LIGA.net предоставил собеседник из фракции Голос (подробнее).

6. Мобилизация. Комитет обработал 1500 поправок, дошли до блока о людях с инвалидностью – нардеп. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту, подошел к блоку поправок, касающихся лиц с инвалидностью. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуг народа, член профильного комитета Юрий Здебский (подробнее).

7. Зеленский попросил Раду передать полномочия Запорожского облсовета в ОВА. Что известно. Народные депутаты во время пленарного заседания 20 марта будут голосовать за проект постановления, предусматривающего передачу полномочий от Запорожского областного совета к военной администрации на время военного положения и на месяц после его отмены. Об этом говорится в документе, который LIGA.net предоставил собеседник из фракции Голос (подробнее).

8. В 2023 году на работу Рады израсходовано 2,6 млрд грн. Более 13 млн – на визиты делегаций. На функционирование работы Верховной Рады в 2023 году было потрачено 2,6 млрд грн, из которых 13,7 млн. – на обеспечение визитов делегаций Верховной Рады за границу. В то же время на 2024 год установлен годовой объем расходов для обеспечения деятельности ВР – 2,9 млрд грн. Эти сведения предоставили по запросу LIGA.net в Верховной Раде (подробнее).

9. США спросили, принимают ли они "выборы" в России. Ответ: Путин президент, такова реальность. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что диктатор Владимир Путин остается правителем России, когда его спросили, принимает ли Вашингтон "выборы" в стране-агрессоре. По словам Салливана, в этих "выборах" не было ничего непредсказуемого, поскольку Путин закрыл политическое пространство России и уничтожил своих оппонентов (подробнее).

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