Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 19 березня

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

1. Шеф Пентагону відкрив 20-й "Рамштайн". США шукають способи безперебійної допомоги Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 20-е засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що Сполучені Штати шукають варіанти безперебійної допомоги Україні. За його словами, це необхідно для того, щоб Україна могла здійснювати чергові удари заради довготермінової безпеки (детальніше).

2. "Рамштайн-20": Німеччина надасть Україні пакет допомоги на 500 млн євро, але без Taurus. Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Зокрема, за даними Tagesschau, новий пакет допомоги передбачатиме 100 одиниць бронетехніки для піхоти та 100 одиниць транспортної техніки (детальніше).

3. Чеська ініціатива. Німеччина оплатить 180 000 боєприпасів для України – Пісторіус. Німеччина покриє витрати на 180 000 артилерійських боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи. Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" (детальніше).

4. 300 броньовиків і не тільки. Бельгія готує найбільший пакет допомоги Україні на $450 млн. Бельгійський уряд передасть Україні пакет військової допомоги на суму $450 млн. До нього увійдуть майже три сотні бойових броньованих машин LMV, а також три мінні тральники, передають ЗМІ з посиланням на міністра оборони країни Людивіна Дедондера (детальніше).

5. Рада голосуватиме за множинне громадянство, за мобілізацію поки не буде – джерело. На наступному пленарному засіданні Верховної Ради 20 березня народні депутати голосуватимуть у першому читанні за законопроєкти про подвійне громадянство та декларування іноземного громадянства. Нового мобілізаційного законопроєкту в порядку денному немає. Про це йдеться в документі, який LIGA.net надав співрозмовник з фракції Голос (детальніше).

6. Мобілізація. Комітет опрацював 1500 правок, дійшли до блоку про людей з інвалідністю – нардеп. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 1500 правок до нового мобілізаційного законопроєкту, підійшов до блоку правок, які стосуються осіб з інвалідністю. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуг народу, член профільного комітету Юрій Здебський (детальніше).

7. Зеленський попросив Раду передати повноваження Запорізької облради до ОВА. Що відомо. Народні депутати під час пленарного засідання 20 березня голосуватимуть за проєкт постанови, яка передбачає передавання повноважень від Запорізької обласної ради до військової адміністрації на час воєнного стану та на місяць після його скасування. Про це йдеться в документі, який LIGA.net надав співрозмовник із фракції Голос (детальніше).

8. У 2023 році на роботу Ради витрачено 2,6 млрд грн. Понад 13 млн – на візити делегацій. На функціонування роботи Верховної Ради у 2023 році було витрачено 2,6 млрд грн, з яких 13, 7 млн – на забезпечення візитів делегацій Верховної Ради за кордон. Водночас на 2024 рік встановлено річний обсяг видатків для забезпечення діяльності ВР – 2,9 млрд грн. Ці відомості надали на запит LIGA.net у Верховній Раді (детальніше).

9. США запитали, чи приймають вони "вибори" у Росії. Відповідь: Путін президент, така реальність. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що диктатор Володимир Путін залишається правителем Росії, коли його запитали, чи Вашингтон приймає "вибори" в країні-агресорі. За словами Саллівана, у цих "виборах" не було нічого непередбачуваного, оскільки Путін закрив політичний простір Росії та знищив своїх опонентів (детальніше).

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