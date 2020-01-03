ЕС о ситуации в Ираке: Есть риск вспышки насилия во всем регионе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель Фото: ЕРА

Дальнейшей эскалации в Ираке следует избегать любой ценой. Такое заявление сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель, которые было размещено на сайте совета.

"Виток насилия, провокаций и мести, свидетелями которого мы стали в Ираке в течение последних нескольких недель, должен прекратиться", - заявил Мишель.

Смотрите также: Иранцы вышли на протест против США из-за Сулеймани: фоторепортаж

По его мнению, "слишком много оружия и слишком много группировок замедляют процесс возвращения к нормальной повседневной жизни граждан Ирака".

Также Мишель считает, что существует риск в общей вспышке насилия во всем регионе и усиления теневых террористических сил, процветающих во времена религиозной и националистической напряженности.

Смотрите также: Убийство генерала Сулеймани: фото и видео с места ракетного удара