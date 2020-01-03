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ЕС о ситуации в Ираке: Есть риск вспышки насилия во всем регионе

ЕС о ситуации в Ираке: Есть риск вспышки насилия во всем регионе - Фото
Председатель Европейского совета Шарль Мишель Фото: ЕРА
03.01.2020, 15:30

По мнению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, Ирак остается "очень хрупкой" страной

Дальнейшей эскалации в Ираке следует избегать любой ценой. Такое заявление сделал председатель Европейского совета Шарль Мишель, которые было размещено на сайте совета

"Виток насилия, провокаций и мести, свидетелями которого мы стали в Ираке в течение последних нескольких недель, должен прекратиться", - заявил Мишель. 

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По его мнению, "слишком много оружия и слишком много группировок замедляют процесс возвращения к нормальной повседневной жизни граждан Ирака".

Также Мишель считает, что существует риск в общей вспышке насилия во всем регионе и усиления теневых террористических сил, процветающих во времена религиозной и националистической напряженности.

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