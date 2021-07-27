Фейки Путина о том, что украинцы – это русские, обречены на провал: замглавы МИД Польши

Попытки исказить историю, как это делает Кремль, в том числе посредством пропагандистской статьи Путина об Украине, "обречены на поражение, поскольку не опираются на правду". Об этом Польскому радио заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

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Чиновник напомнил, что "спор памяти" между народами центральной/восточной Европы и Россией никуда не исчез.

"Примером этому послужила немедленная реакция Владимира Путина, который в своей статье сразу после нашей декларации стремился показать, что украинцы на самом деле – русские или малороссы, как хотят представить это сегодняшние идеологи Москвы", – отметил он.

Замглавы МИД Польши напомнил, что "последние 200 лет все эти страны и народы находились под российской оккупацией", причем Москва при СССР также "старалась показывать отдельность народов восточной Европы от культуры западной Европы и устанавливать преобладание русской культуры". "Я уже не буду вспоминать об идее панславизма, но даже сегодня она еще где-то пробивается в московском мышлении", – добавил он.

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По словам Пшидача, Литва в 90-е годы и Украина "в период предыдущих правительств старались базировать свою политику на отдельной национальной идентичности".

"Думаю, сейчас они уже на несколько другом этапе; укрепив свое убеждение об отдельности, они могут себе позволить обратиться к истории, которая нас объединяет без ресентиментов, иногда антипольских, которые где-то в 90-х годах существовали в Литве, а в 2000-х – в Украине", – сказал он.

Сейчас, полагает замглавы МИД Польши, Украина и Литва "заново открывают огромный потенциал, который содержится в нашей общей истории: истории толерантности, сотрудничества, демократии. Сегодня мы можем вместе строить наше будущее".

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Евгений Пилипенко

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